„Scenariusz na miłość” i „Ucieczka z Pretorii”. Sprawdźcie, co warto obejrzeć w niedzielę

„Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu” – POLSAT 13.50



Edmund i Łucja Pevensie powracają do Narnii, lecz tym razem towarzyszy im kuzyn Eustachy. Dzieci spotykają się z Kaspianem, który płynie na poszukiwanie siedmiu zaginionych baronów.



„Jaka to melodia: benefis Andrzeja Rosiewicza” – TVP1 17.30



Benefis Andrzeja Rosiewicza. Na cel charytatywny gra­ją: Magdalena Waligórska, Krystyna Giżowska, Danuta Błażejczyk. Gościem specjalnym jest Andrzej Rosiewicz.



„Baywatch. Słoneczny patrol” – POLSAT 22.05



Dwóch ratowników wodnych rywalizuje między sobą o angaż na kalifornijskiej plaży.



„Scenariusz na miłość” – TVP1 22.25



Nagrodzony Oscarem scenarzysta opuszcza Hollywood, by uczyć scenopisarstwa na Wschodnim Wybrzeżu. Wkrótce mężczyzna zakochuje się w samotnej matce.



„Bitwa tenorów na róże” – TVP2 22.50



Koncert, w trakcie którego czterech śpiewaków walczy o tytuł najlepszego tenora. Wykonane zostaną najpopularniejsze utwory operowe. Publiczność wskaże zwycięzcę.



„Nieuchwytny cel” – TVN 22.40



Bezrobotny marynarz, pomagając kobiecie w poszukiwaniu jej ojca, naraża się grupie przestępczej organizującej śmiertelne polowania na ludzi.



„Ucieczka z Pretorii” – TVP 2 23.55



Rok 1978, Południowa Afryka. Dwaj biali mężczyźni trafiają do więzienia za działalność przeciwko apartheidowi. Zamierzają wysłać reżimowi jasny komunikat poprzez ucieczkę z maksymalnie zabezpieczonego zakładu.Czytaj też:

QUIZ z karnawałowych hitów!Czytaj też:

QUIZ z polskich seriali telewizyjnych. Sprawdź, czy pokonasz mistrzów!