„Kevin sam w domu”, „Pada Shrek” i „Listy do M. II”. Co oglądać w Wigilię?

„Świąteczna gorączka” – POLSAT 10.40



Zapracowany biznesmen, na chwilę przed Wigilią, stara się dokonać rzeczy niemożliwej – zdobyć Turbo-Mana dla swojego syna.



„Gdy się Chrystus rodzi...” – kolędy na Jasnej Górze – TVP1 11.25



Gwiazdy polskiej sceny muzycznej wykonały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Wystąpili m.in.: Stanisława Celińska, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Olga Bończyk i Łukasz Zagrobelny.



„Tarzan: Legenda” – TVN 15.50



Kapitan Rom podstępem zwabia Lorda Greystoke do Konga. Na Czarnym Lądzie angielski dżentelmen powraca w przeszłość, by stać się postacią, którą niegdyś był, a także uratować ukochaną oraz pokonać starego wroga.



Chwała na wysokości, a pokój na ziemi – koncert kolęd z udziałem pary prezydenckiej – TVP1 17.35



Koncert kolęd z udziałem pary prezydenckiej. W specjalnie przygotowanych aranżacjach wystąpią między innymi: Hanka Rybka, Staszek Karpiel-Bułecka, Andrzej Lampert, Marysia Stachera, Chrystyna Sołowij.



Uroczysta pasterka z Watykanu z udziałem papieża Franciszka – TVP1 19.25



Tradycyjna msza święta z Bazyliki św. Piotra w Watykanie pod przewodnictwem papieża Franciszka, odprawiona na pamiątkę wydarzeń zapisanych w Ewangelii.



„Kevin sam w domu” – POLSAT 20.00



Przez świąteczny pośpiech ośmioletni Kevin zostaje sam w domu na Boże Narodzenie.



„M jak miłość – Wigilia u Mostowiaków” – TVP2 20.00



Produkcja „M jak miłość” przygotowała dla widzów wyjątkową niespodziankę. W Wigilię na antenie TVP zostanie wyemitowany specjalny, świąteczny odcinek „M jak miłość – Wigilia u Mostowiaków”.



„Pada Shrek” – TVN 20.00



Shrek stara się zorganizować spokojne święta, które chce spędzić tylko z rodziną. Jego znajomi mają jednak inne plany i ogrom chęci do pomocy.



„Listy do M. II” – TVN 20.25



Po czterech latach ci sami bohaterowie borykają się z kolejnymi problemami.



„Świąteczne przeznaczenie” – TVP2 21.00



Paula po przyjęciu oświadczyn swojego chłopaka ma wątpliwości czy dobrze zrobiła. Tymczasem zbliżają się święta Bożego Narodzenia i kobieta wyjeżdża do domu ciotki.



„Dlaczego on?” – POLSAT 22.15



Ojciec zabiera rodzinę na Boże Narodzenie do córki i zaczyna konkurować z jej chłopakiem.



„Miss Agent” – TVN 22.35



Twarda agentka FBI bierze udział w konkursie piękności, by wytropić grożącego zamachem terrorystę.

