Łukasz Nowicki wrócił do telewizji. Jak przywitał się z widzami?

Jan Nowicki zmarł 7 grudnia 2022 roku. Aktor miał 83 lata. „Super Express” informował, że już 6 grudnia jego stan znacznie się pogorszył. Wtedy żona Anna wezwała pogotowie. – Jan był reanimowany. Niestety, nie udało się go uratować. Prawdopodobnie miał zawał – informował „Super Express”. Po śmierci aktora jego bliscy, przyjaciele, współpracownicy, ale i fani jego talentu żegnali go w poruszających wpisach w social mediach. W tym gronie była także jego była synowa Halina Mlynkova.Syn legendy polskiego kina śmierć ojca skomentował dopiero następnego dnia. Wówczas przekazał też informacje o pogrzebie. Łukasz Nowicki nie krył żalu po tak wielkiej stracie.

Łukasz Nowicki wrócił do „PnŚ”

Łukasz Nowcki, który nie tylko jest aktorem, ale także prezenterem „Pytania na Śniadanie”, na antenie pojawił się już dzień po pogrzebie ojca. U jego boku wystąpiła Małgorzata Opczowska. Gwiazdor oryginalny sposób rozpoczął program. Widzowie najpierw usłyszeli piosenkę „White Christmas” w wykonaniu Franka Sinatry, a później głos Nowickiego: Kocham Franka Sinatrę. Za „My Way”, ale nie tylko. Ale przede wszystkim kochamy państwa, witamy serdecznie w „Pytaniu na Śniadanie”. Następnie nawiązał do zbliżających się świąt. – Dziewięć dni do Wigilii, to taki błysk, puszczamy Franka Sinatrę – podkreślił.

W mediach społecznościowych od razu pojawiło się wiele komentarzy skierowanych do Łukasza Nowickiego. Niemal wszystkie z nich były bardzo pozytywne. „Pozdrawiam prowadzących, moja ulubiona para. Pan Łukasz — super”; „Witam ciebie, Łukaszu i pozdrawiam serdecznie”. „Jesteś super”; „Super prowadzący, będę oglądać”; „Wspaniale was widzieć.. Jesteście super” – czytamy w komentarzach.

Czytaj też:

„M jak miłość”. Franka postrzelona. Czy Zduńskiej uda się przeżyć?Czytaj też:

Meghan Markle przyznaje, że nie chciała żyć. Książę Harry: Nienawidzę siebie