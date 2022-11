Wygrał milion w „Milionerach”. Zdradził, na co wydał pieniądze. „Paręnaście nocy nie spałem”

Pytanie o milion, które usłyszał w 2021 roku Jacek Iwaszko brzmiało: „Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?”. Mężczyzna błyskawicznie odpowiedział, że 1 stycznia 1001 roku i tym samym zapewnił sobie główną wygraną. Co robi się z takimi pieniędzmi? W rozmowie z „Dzień Dobry TVN” Iwaszko przyznał, że szczęściu towarzyszył ogromny stres.

– Powiem szczerze, zaraz po wygranej przez paręnaście nocy nie spałem, bo zastanawiałem się, co zrobić, żeby tych pieniędzy nie stracić. Poza gratulacjami zaraz po wyemitowaniu odcinka z moim udziałem od jednej znajomej dostałem w bardzo dosadnych słowach informację, żebym nie przepuścił tych pieniędzy. Tak wziąłem sobie to do serca, że rzeczywiście spać nie mogłem przez parę nocy. Teraz już się uspokoiłem, pieniądze są obrócone, także jest spokojnie – wyjaśnił.

Wygrał milion w „Milionerach”. Na co wydał wygraną?

Iwaszko przyznał, że część nagrody przeznaczył na spłacenie mniejszych kredytów, a całą resztę „starał się obrócić jak najlepiej”. – Zainwestowaliśmy w mieszkanie w Warszawie, co zeżarło ponad połowę wygranej. Rynek mieszkaniowy w Warszawie jest kosztowny. Do tego troszkę giełda, kryptowaluta, fotowoltaika, tego typu inwestycje, które może nie będą na mnie zarabiały – nie będę rentierem i nie będę mógł rzucić pracy – ale na pewno dadzą mi dużo spokoju, jak tylko zaczną się zwracać. Teraz rynek, jak wiemy, nie jest najlepszy. Ani ten okołomieszkaniowy, ani giełda – przyznał w „Dzień Dobry TVN”.

