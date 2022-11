Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chcą ogłosić zaręczyny w wyjątkowy sposób?

Od kiedy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przyznali, że są parą, nieustannie są pod lupą mediów. Kiedy zadebiutowali jako związek, podczas gali 70-lecia Telewizji Polskiej to oni wzbudzili największe zainteresowanie fotoreporterów. Wówczas zgodzili się na pierwsze wspólne wywiady. Podczas rozmowy z reporterką nie kryli siły swojego uczucia. Maciej Kurzajewski wyznał nawet, że zachwycił się swoją obecną wybranką, jeszcze kiedy był mężem Pauliny Smaszcz, wówczas na antenie debiutował serial „M jak miłość”, gdzie Cichopek stawiała pierwsze kroki w aktorstwie. – Już wtedy myślałem sobie: Boże, jaka piękna dziewczyna – powiedział.

Katarzyna Cichopek przerywa wywiad po pytaniu o pierścionek

Podczas jubileuszu stacji jedna z reporterek posunęła się jeszcze dalej. Kobieta pochwaliła ogromny pierścionek Katarzyny Cichopek i zapytała, czy jest on zaręczynowy. Katarzyna Cichopek przerwała rozmówczyni. – Piękny, super, dziękuję. Miłego wieczoru – szybko zareagowała prezenterka „Pytanie na Śniadanie”. Pewnym ruchem oddała mikrofon tabloidu i zakończyła rozmowę. Maciej Kurzajewski również podziękował za rozmowę, ale nie odniósł się do pytania.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chcą ogłosić zaręczyny?

Jak się jednak okazuje, para ma być już po zaręczynach, a na ogłoszenie dobrej nowiny wybrali spektakularny sposób. Informator Pomponika twierdzi, że zakochani chcą pochwalić się kolejnym etapem w ich relacji na okładce.

Już wkrótce informacja o zaręczynach zostanie potwierdzona na okładce jednego z kolorowych magazynów. Odbędzie się to z pompą, jak na gwiazdorską parę przystało. Planowana jest romantyczna sesja i wywiad – zdradziło źródło.

Anonimowy informator wyznał też, że w całym zamieszaniu nie chodzi tylko o romantyczną relację, ale też o wizerunek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. – Początkowo zdawali się na to, co przynosił kolejny dzień, ale wobec nieustannych publikacji, plotek i komentarzy, zdecydowali, że muszą mieć nad tym więcej kontroli. Mają obok siebie osoby, również z ramienia stacji, które im doradzają i pomagają w budowaniu wizerunku w tym intensywnym dla nich czasie. Wiedzą, że sposób, w jaki to wszystko zostanie przedstawione, będzie miał wpływ nie tylko na ich związek, ale i kariery – przekazano.

