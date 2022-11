Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski udzielili wywiadu na gali 70-lecia TVP. Padło pytanie o Paulinę Smaszcz

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą obecnie najgorętszą parę show-biznesu. Zostali już nawet okrzyknięci mianem „Kurzopków” . Emocje budzi nie tylko ich związek, ale też wszystko to, co dzieje się wokół niego, a przede wszystkim komentarze i kłótnie Pauliny Smaszcz, byłej żony Macieja Kurzajewskiego, z innymi gwiazdami.

W niedzielę, 13 listopada, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zadebiutowali razem na ściance przy okazji gali 70-lecia stacji TVP. Zakochani zgodzili się też udzielić wywiadu serwisowi Jastrząb Post. Padło w nim pytanie o Paulinę Smaszcz.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski udzielili wywiadu

Na początku rozmowy z Jastrząb Post Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mówili o świętowaniu 70-lecia TVP. Przyznali, że jest to dla nich wyjątkowy dzień. Mówili także, że we wspólnej pracy dużo się od siebie uczą i stawiają na „partnerstwo” . – Wzajemnie się uzupełniamy. To są też spojrzenia kobiety i mężczyzny na różne tematy (...). Kasia ma ogromne doświadczenie, naprawdę. Ja mówię o moich prawie 30 latach w TVP, a w przypadku Kasi to jest choćby 22 lata w serialu „M jak miłość” o innych projektach telewizyjnych nie wspomnę. To wielka przyjemność pracować z profesjonalistką – powiedział Maciej Kurzajewski w rozmowie z reporterką Jastrząb Post.

Dziennikarz przyznał, że zdarzało mu się oglądać serial „M jak miłość” i okazuje się, że już dawno zwrócił uwagę na serialową Kingę. – Już wtedy myślałem sobie: Boże, jaka piękna dziewczyna – powiedział.

Reporterka serwisu chętnie pytała też o życie prywatne „Kurzopków” . Chciała wiedzieć, czy pamiętają moment, w którym poczuli do siebie coś więcej. – My pamiętamy – zapewniła Katarzyna Cichopek. – Pamiętamy i zawsze będziemy ten moment pamiętać (...). Zresztą ten czas, który spędzamy razem, przynajmniej dla mnie, jest czymś bardzo, bardzo wyjątkowym – dodał Maciej Kurzajewski.

Oboje zapewnili, że nie mogli sobie wyobrazić lepszego momentu na ogłoszenie ich związku niż 40. urodziny aktorki. – Trudno wymarzyć sobie lepszy czas i lepszy moment. Bardzo się cieszę, że tak się stało. My cieszymy się naszym życiem. Jest nam po prostu dobrze (...). I myślę, że nigdy nie interesowało nas, co dzieje się dookoła nas, co się dzieje u kogoś innego – powiedział Maciej Kurzajewski.

Para nie chciała jednak zdradzić, czy planuje zamieszkać ze sobą. Reporterka Jastrząb Post postanowiła też podpytać o to, jak reagują na komentarze byłej żony Macieja Kurzajewskiego. Paulina Smaszcz nie odpuszcza i regularnie atakuje ich w social mediach i nie tylko tam. – Skupiamy się na naszym życiu. To w zupełności nas satysfakcjonuje. Z tym jest nam bardzo dobrze. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi i życzymy naprawdę szczęścia absolutnie wszystkim bez wyjątku – powiedział Maciej Kurzajewski.

Katarzyna Cichopek dodała, że skupiają się na sobie, ich bliskich, dzieciach i chcą, żeby wszyscy byli tak samo szczęśliwi, jak oni.

