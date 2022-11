Piotr Kraśko zaczyna karierę w CNN? Dziennikarz wyjeżdża do USA

Piotr Kraśko ostatnio nie ma dobrej passy. Jeden z najpopularniejszych dziennikarzy informacyjnych TVN od 10 czerwca 2022 roku nie prowadzi „Faktów”. Wszystko za sprawą problemów ze skarbówką oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.

TVP Info poinformowało, że Kraśko w latach 2012-2017 nie rozliczał się z fiskusem. Dziennikarz uregulował zaległe podatki, łącznie przelewając 850 tys. zł. Izba Skarbowa uznała to za działalność łagodzącą i postępowanie umorzono. Niemniej był to kolejny problem wizerunkowy prezentera po tym, jako w czerwcu ujawniono, że prowadził przez kilka lat samochód bez uprawnień. Gwiazdor zapłacił karę 100 tys. zł i otrzymał roczny zakaz prowadzenia pojazdów.

Po tych wydarzeniach Piotr Kraśko pojawił się na kanapie „Dzień Dobry TVN” tłumacząc się trudnym czasie w życiu. Wyznał, że choruje na depresję. Ostatnio dziennikarz rzadko pokazuje się publicznie i do tej pory nie wiadomo kiedy wróci do prowadzenia „Faktów”. Mimo że zapewnienia, że 4 listopada kończy mu się zwolnienie lekarskie, a jednocześnie podkreślał, że chciałby wrócić do prowadzenia informacyjnego programu, bo „kocha TVN”.

Piotr Kraśko nie wróci do TVN'u? Ma wyjechać do USA

Teraz z medialnych doniesień wynika, że Kraśko może wyjechać z Polski w sprawach zawodowych. Co prawda, kontakt z prezenterem ma mieć tylko ścisły zarząd firmy, ale jeden z pracowników stacji przekazał szczegóły o jego przyszłości. – W TVN mówi się, że może polecieć do Stanów Zjednoczonych. Nie jako korespondent za oceanem, bo jest nim Marcin Wrona, tylko jako współpracownik CNN – czytamy w Wirtualnych Mediach.

