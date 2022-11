Tajemniczy projekt Marcina Najmana i Marianny Schreiber. Są zdjęcia

Od kiedy Marianna Schreiber wbrew woli męża z PiS wystąpiła w programie „Top Model”, jej życie nabrało gwałtownego rozpędu. Aktywistka, dziennikarka, polityk, influencerka – określające ją tytuły można mnożyć, podobnie jak głośne w mediach akcje, którymi raczy nas z coraz większą częstotliwością. Ostatnio żona ministra zaintrygowała wszystkich ogłoszeniem współpracy z kontrowersyjnym pięściarzem, Marcinem Najmanem.

Schreiber zapowiadała projekty z Najmanem

– Szykujemy bardzo ciekawy projekt. A nawet kilka projektów – zdradziła dziennikarzom. – Pierwsze efekty tej współpracy będą w ciągu trzech tygodni – zapowiadała i dodawała, że „wiele osób będzie bardzo zaskoczonych”. Nieoficjalnie mówiło się już wtedy, że chodzić może o projekt muzyczny. Marianna Schreiber nagrała już wcześniej rapowany utwór, w którym mówiła o trudach codziennego życia w Polsce.

Najman i Syrenka. Schreiber publikuje zdjęcia

W piątek 4 listopada influencerka opublikowała na Instagramie trzy zdjęcia, na których widzimy Marcina Najmana w towarzystwie roznegliżowanej kobiety z syrenim ogonem. „Marcin Najman nakręcił teledysk z kobietą – syreną i to jeszcze o partiach politycznych (PiS, PO, .Nowoczesna, PL2050, Lewica, Zieloni, PSL, Konfederacja, Kukiz’15) w szeroko komentowanym kontekście społecznym. Będzie mocny wydźwięk. Premiera przed 18 listopada” – napisała pod fotografiami.

Marcin Najman wsparł Mariannę Schreiber na Twitterze

Kiedy Roman Giertych lekceważąco odsyłał premiera Morawieckiego do Marianny Schreiber, modelka i aktywistka poczuła się wywołana do tablicy. Odpowiedziała, zapraszając na rozmowę warszawskiego prawnika. Adwokat nie przyszedł, co skomentował nowy przyjaciel influencerki, Marcin Najman. „Gratuluje odwagi Marysiu. Giertych okazał się drugim Stanowskim. Pełna zbroja… Nie ma to jak kozaczyć na Twitterze. Tam się mogą prężyć do woli. Gorzej jak trzeba stawić czoła w życiu realnym” – pisał, wracając do uwiecznionego w memach niedoszłego spotkania z Krzysztofem Stanowskim w Częstochowie.

