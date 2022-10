Celebrytki załamane awarią Instagrama. Straciły obserwujących

Do awarii najpopularniejszej platformy społecznościowej doszło w poniedziałek 31 listopada 2022 roku około godziny 14. Użytkownicy zgłaszali duże problemy z jego działaniem. Dostanie się na własne konto, graniczyło z cudem, a przeglądanie serwisu społecznościowego było równie trudne. Komunikat, który pojawiał się na Instagramie ogłaszał, że konto zniknęło. Walka z aplikacją mogła skończyć się zamrożeniem konta.

Tylko przez półtorej godziny 2600 polskich użytkowników zgłosiło problem. W tej grupie były też najpopularniejsze polskie celebrytki. Problemem jednak występował na całym świecie. Twórcy zabrali głos na Twitterze, gdzie przeprosili za awarię.

Polskie celebrytki ubolewają nad straconymi obserwatorami

Warto podkreślić, że niektóre z polskich gwiazd od Instagrama uzależniają wiele współpracy. Do tego grona należy Karolina Pisarek, która jeszcze niedawno walczyła o Kryształową Kulę, wytłumaczyła, dlaczego nagle ubyło jej obserwatorów. „Kiedy jest awaria Instagrama i spadają follow, a potem wracają” – napisała modelka na swoim InstaStories. Dodała, że podobny problem miał mieć Cristiano Ronaldo. Sportowiec podobno stracił trzy miliony obserwatorów.

Na awarię narzekała też aspirująca modelka – Oliwia Bieniuk. „Moi koledzy mają zablokowane konta i spadła im ilość obserwatorów, więc wszystko jasne, czym to spowodowane” – wyjaśniła. Coraz mniejszych liczb fanów nie zignorowała też influencerka Ola Nowak. Na swoim InstaStories nie ukrywała, że jest to dla niej szok, doradziła też, co w takiej sytuacji mogą zrobić internauci: Dziś Instagram szaleje! Masowo blokują konta aktywnym użytkownikom. Także, jeżeli nie zablokowali Ci konta, możesz zauważyć znaczący spadek liczby followersów. U mnie to 10 tysięcy. Instagram ponoć już nad tym pracuje.

