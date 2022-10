„The Voice of Poland”. Wpadka na scenie. Kto pożegnał się z programem?

W odcinku „The Voice of Poland” wyemitowanym w sobotę, 22 października 2022 roku 28 uczestników, którym udało się dotrzeć do Nokautu 13. edycji formatu, próbowało przekonać do siebie trenerów i wygrać bilet do odcinków na żywo. Jurorzy z siedmiu swoich podopiecznych wybrali po cztery osoby, które będą kontynuować swoją przygodę z programem.

„The Voice of Poland”. Wpadka w TVP

Jedną z uczestniczek „The Voice of Poland”, która walczyła o awans do odcinków na żywo była Kamila Ignatowicz z drużyny Tomsona i Barona. Jej występ przejdzie do historii i to nie ze względu na wyjątkowe umiejętności wokalne. Dziewczyna postanowiła zaśpiewać utwór Alicii Keys „Girl on Fire”. Niestety po wydobyciu z siebie zaledwie kilku wersów, zupełnie zamilkła. Mimo że trenerzy próbowali jej pomóc i śpiewali, by ją zachęcić, to Ignatowicz nie dała się przekonać. Tomson po nieudanym występie poprosił o wyjaśnienia i zapytał, co się stało. – Pomyliłam tonację, wybiło mnie to z rytmu. Przepraszam, nie mam nic więcej do dodania. Bałam się, że nie uda mi się wejść ponownie – wyznała.

„The Voice of Poland”. Kto przeszedł dalej?

Justyna Steczkowska w dalszą muzyczną podróż pod hasłem „The Voice of Poland” zabrała ze sobą: Ewelinę Gancewską, Sandrę Reizer, Zofię Kurowską i Juliannę Olańską. Natomiast Lanberry, która w tej edycji formatu debiutuje jako trenerka, zdecydowała, że o zwycięstwo będą mogli dalej walczyć: Daria Waleriańczyk, Łukasz Drapała, Anna Buczkowska, Norbert Wronka.

W drużynie Tomsona i Barona zostali: Marin Rybczyński, Evgen Peltek, Dominik Dudek, Aelin (Tetiana Diaczenko). W odcinkach na żywo w drużynie Marka Piekarczyka zobaczymy: Konrada Bauma, Nobesuthu Lisa Kumalo, Julię Szarlińską i Bogdana Świerczka.

„The Voice of Poland” – zasady programu

„The Voice of Poland” to jeden z najpopularniejszych programów TVP. Międzynarodowy format od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na wokalne „perełki”, które udało się odkryć jurorom, ale także ze względu na nieoczywistą formułę. Podczas castingów jurorzy, którzy decydują o tym, kto przejdzie do kolejnego etapu, siedzą tyłem. Dopiero kiedy zdecydują się na przyjęcie uczestnika do swojej drużyny, mogą się odwrócić. Natomiast w przypadku odwrócenia się kilku foteli, to kandydat decyduje, w czyjej drużynie chce być. W obecnej sezonie uczestników oceniają: Tomson i Baron, Justyna Steczkowska, Lanberry i Marek Piekarczyk.

Czytaj też:

„Doda. 12 kroków do miłości”. Wokalistka narzeka po kolejnej randce z Danielem