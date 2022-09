„The Voice of Poland”. Zmiana w emisji programu. Co na to fani?

Telewizja Polska wprowadziła małe zmiany dotyczące emisji przyszłych odcinków „The Voice of Poland”. W sobotę 10 września na antenie wyemitowane zostaną aż trzy odcinki 13. edycji. Start już o godzinie 20:00. Wiemy już, że na scenie zaprezentują się uczestnicy z województw: śląskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, ale też z Wileńszczyzny. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii produkcja programu zdecydowała się zaprosić do show Polaków, mieszkających na obczyźnie.

Z kolei w kolejną sobotę, 17 września, program „The Voice of Poland” ruszy o godzinie 21:00, a zobaczymy w nim uczestników z województw warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.

Godzina zmienia się też 24 września – start przewidziano na 20:00 i ponownie widzowie będą mogli się cieszyć aż trzema nowymi odcinkami show. Będą to ostatnie przesłuchania, podczas których zaprezentują się kandydaci z Krakowa, województwa mazowieckiego oraz województwa opolskiego. To właśnie w sobotę 24 września poznamy składy drużyn Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona.

„The Voice of Poland” – zasady programu

„The Voice of Poland” to jeden z najpopularniejszych programów TVP. Międzynarodowy format od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na wokalne „perełki”, które udało się odkryć jurorom, ale również z uwagi na nieoczywistą formułę. Podczas castingów jurorzy, którzy decydują o tym, kto przejdzie do kolejnego etapu, siedzą tyłem. Dopiero kiedy zdecydują się na przyjęcie uczestnika do swojej drużyny, mogą się odwrócić. Natomiast w przypadku odwrócenia się kilku foteli, to kandydat decyduje, w czyjej drużynie chce być.

