Dziś w „Kuchennych rewolucjach”. Gessler pomoże ofierze przemocy domowej

Położony nad jeziorami Zachodniego Pomorza Barlinek zamieszkuje niecałe piętnaście tysięcy mieszkańców. Gospodę Limba, która swoje podwoje otwiera kilkaset metrów od centrum miasteczka, prowadzą Andżelika i Grzegorz.

Nad smakiem tradycyjnych polskich potraw czuwa doświadczona kucharka Magdalena. Tyle, że tych smaków goście nie doceniają. W restauracji nie ma indywidualnych klientów właściwie wcale. Popadający w coraz większe kłopoty finansowe biznes, utrzymuje się na powierzchni jedynie dzięki imprezom okolicznościowym. Ale Andżelika nie załamuje się, bo czuje w sobie moc. Po latach domowej przemocy, znalazła w sobie siłę, by wyrwać się z toksycznego małżeństwa. Teraz wierzy, że z nowym partnerem poprowadzą restaurację do sukcesu. By tego dokonać poprosiła o pomoc Magdę Gessler. Czy znana restauratorka doda właścicielom skrzydeł, a restauracji blasku?

