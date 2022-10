Zaręczyny w „Love Island”. Będziecie zaskoczeni!

„Love Island. Wyspa miłości” to jeden z ulubionych reality-show Polaków. Obecna, szósta już, edycja obfituje w wiele zwrotów akcji. Najpierw na kłamstwie został przyłapany Daniel, który według brazylijskiej modelki był z nią w związku. Uczestnik wysyłał jej ukryte znaki, pisząc w różnych miejscach literę „T”, od której zaczyna się jej imię Tay. Reszta zdecydowała, że musi opuścić program. Jego programowa partnerka Natalia solidarnie odeszła razem z nim. Następnie uwagę widzów przykuł Kuba, który przyznał się do kłamstwa. W rozmowie ze swoją partnerką Wero, której wyznał miłość, 22-latek przyznał, że... nie choruje na nowotwór.

– Z tym rakiem to też dałem d**y. To nie do końca był w ogóle rak. To była choroba wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Miałem przejścia. Byłem po tych szpitalach, miałem zagrożenie. (...) Zawsze słyszałem, że jest wrzodziejące albo może być rak i po prostu brałem to do siebie jako rak, ale to nie jest w końcu rak. Było ryzyko raka jakby – mówił Kuba. Internauci byli zażenowani jego postawą.

„Love Island”. Pierwsze zaręczyny w historii

Teraz dla widzów „Love Island” mamy wreszcie pozytywne wieści. W najnowszym odcinku, który Polsat wyemituje w środę wieczorem, pierwszy raz dojdzie do takiej sytuacji. Na Instagramie programu znalazł się filmik, na którym możemy zobaczyć zaręczyny finalistów 4. edycji „Love Island. Wyspa miłości”.

Na romantyczny gest zdobył się Wiktor Biernacki, którego wybranką jest Magdalena Lichota. Po konkurencji ściągania zębami podwiązki z uda partnerki, Biernacki uklęknął przed Lichotą i poprosił o rękę. – Chciałem powiedzieć, że cudownie jest wrócić tu, gdzie wszystko się zaczęło. I choć minął zaledwie rok, to wiem, że chcę z Tobą spędzić resztę swojego życia – powiedział. Wyraźnie zaskoczona przyszła panna młoda nie do końca wierzyła, że nie jest to element gry, ale z wielką radością przyjęła pierścionek.

Czytaj też:

Oliwia Bieniuk czuła, że jej mama odejdzie. „Tamtego dnia nie odbierałam telefonu”