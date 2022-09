„Love Island. Wyspa miłości”. Daniel oszukał widzów? Musiał opuścić program

Pierwszy odcinek 6. edycji „Love Island. Wyspa miłości” został wyemitowany na antenie Polsatu 29 sierpnia 2022 roku. Show możemy oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 22.10. Format niezmiennie prowadzi Karolina Gilon. Uczestnicy programu zdążyli się już lepiej poznać, a emocje są coraz większe. Wtorkowy odcinek obfitował w poważne zawirowania, tego nikt się nie spodziewał.

„Love Island. Wyspa miłości”. Daniel oszukał widzów?

Twórcy „Love Island. Wyspa miłości” doszli do wniosku, że Daniel Różański poza programem jest w związku. Potwierdzenie mieli znaleźć w mediach społecznościowych oraz sygnałach, które mężczyzna wysyłał w zaskakujący sposób. Co ciekawe, w programie także ma partnerkę – uczestniczkę Natalię.

Do konfrontacji z 28-latkiem postanowiła doprowadzić prowadząca Karolina Gilon. Prezenterka przy pozostałych mieszkańcach willi wytoczyła najcięższe działo. Na początku wyjaśniła, o co chodzi. W mediach społecznościowych jedna z internautek publikowała zdjęcia z Różańskim, sugerując, że dalej jest z nim w relacji. – Pewna dziewczyna w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia z tobą. Napisała, że tęskni kocha Cię i musi znosić twój głupi pomysł przyjazdu na wyspę miłości, ale czeka bo wie, że po wyjściu stąd będziecie kontynuować relację. Ty wchodząc do programu, oświadczyłeś, że jesteś singlem. Sądziliśmy że ta dziewczyna po prostu nie może pogodzić się z waszym rozstaniem. Nie mieliśmy wątpliwości do czasu, aż zauważyliśmy pewne niepokojące sygnały – powiedziała Gilon. Na twarzach uczestników malowało się zdumienie. Natalia, z którą Daniel wszedł w relację, twierdziła, że to żart.

Niestety prowadząca format nie żartowała i wyjawiła, jakie sygnały ma na myśli. Pokazała zdjęcia, na których widoczna jest pisana w różnych warunkach przez 28-latka litera „T”. Umieszczał znak np. na tabliczkach podczas gry czy na swoim ciele przy pomocy kremu z filtrem. Gilon zapytała Daniela, co to oznacza, ten niewzruszony odparł, że nic. – Tu, tu, z serduszkami. Tu również z serduszkami. Chcemy to wyjaśnić w trosce o twoją partnerkę Natalię, pozostałych Islanderów i naszych widzów. Czy „T” to pierwsza litera imienia twojej dziewczyny Tay? – nie dawała za wygraną celebrytka. Uczestnik tłumaczył się, że to imię jego byłej dziewczyny, a kiedy został zapytany czy „wysyła sygnały swojej eks”, zapewnił, że to nie miało miejsca.

„Love Island. Wyspa miłości”. Daniel opuścił program, ale nie sam

Ostatecznie to pozostali uczestnicy mieli zdecydować, czy 28-latek opuści program i odpowiedź była jednoznaczna. Chłopak miał 30 minut, żeby się spakować. Wyjątkowo przeżywała to Natalia. Po krótkiej rozmowie z Różańskim, który zapewniał ją, że nie jest w innej relacji, ale nie chce o tym mówić przy kamerach, postanowiła także opuścić wyspę.

Czytaj też:

„Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia” z Young Leosią i Żabsonem, a na talerzach dania z dodatkiem konopi