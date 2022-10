Aktor i model znany z serialu Netfliksa został skazany za zabójstwo

Aktor przebywał w areszcie domowych od 2019 roku. Komentując wyrok prokurator stanowa Miami-Dade Katherine Fernandez Rundle powiedziała: „Dwa życia zostały zniszczone przez zwykły gniew na drodze, sytuaję, którą zbyt często widzimy na ulicach w całym kraju”. Ława przysięgłych obradowała ponad 5 godzin, po czym wydała werdykt uznający Lyle'a za winnego zabójstwa.

Za co skazany został Pablo Lyle?

Do tragicznej w skutkach sytuacji doszło w marcu 2019 roku. Lyle był pasażerem samochodu prowadzonego przez swojego szwagra. W pewnym momencie inny samochód zajechał im drogę. Wszystko nagrała uliczna kamera. Na wideo widać, jak Lyle wysiada z samochodu, podobnie jak jego szwagier. Ich auto zaczęło się toczyć, ponieważ nie został zaciągnięty hamulec. Aktor w pewnym momencie uderza 63-letniego kierowcę drugiego samochodu i nokautuje go. Mężczyzna zidentyfikowany jako Juan Ricardo Hernandez zmarł później z powodu obrażeń. Lyle tłumacząc swoje zachowanie mówił, że bronił tylko swojej rodziny i dzieci, które były z nim w samochodzie. Aktorowi grozi do 15 lat więzienia.