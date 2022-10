Nowy odcinek „Na Wspólnej”. W szpitalu pada strzał

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3450.?

Kolenda ma problem – zrozpaczony mąż pacjentki czekającej na przeszczep serca agresywnie domaga natychmiastowej operacji żony. Dyrektorka wzywa Kamila. Jednak mężczyzna nie słucha tłumaczeń ordynatora – wyciąga broń. Kiedy wchodzący doktor Nalepa odwraca jego uwagę, a Kamil rzuca się na niego. Pada strzał.

Iga rozmawia przez telefon z Martą – opowiada, że odkąd zobaczyła dwie kreski na teście, jest kompletnie rozwalona. Nie wie, że rozmowę słyszy Ignaś. Chłopiec pyta tatę, o jakim teście mogła mówić Przybysz. Brzozowski jest w totalnym szoku.

Honorata z Arturem wymyślają sprytny sposób na to, jak sprawić, żeby muzyczna pasja matki naczelnego nie doprowadzała wszystkich do szału. Hofferowa coraz lepiej dogaduje się z zapatrzonym w nią Kwiatkowskim. Na dodatek, kiedy wraca do domu, czuje damskie perfumy Madame Irene! Roman nie potrafi się z tego wytłumaczyć.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

