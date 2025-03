Jan Komasa nakręci „Balladynę”! Będzie gotyckim horrorem

W ramach porozumienia reżyser będzie koncentrował się na swoich autorskich konceptach filmowych, które następnie będą rozwijane w pełne scenariusze z Aurum Film jako producentem wiodącym na wszystkich etapach powstawania każdego z tytułów. W dobie dynamicznych zmian w branży filmowej jest to przykład nowego, opartego na stabilności podejścia do procesu kreatywnego w perspektywie wielu lat.

Pierwszym projektem tworzonym w ramach podpisanej umowy będzie nowa wersja „Balladyny” na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego, zrealizowana w konwencji gotyckiego horroru. – Możliwość skupienia się na kreacji, bez presji poszukiwania optymalnych warunków do pracy, jest bezcenna. Ta umowa zapewnia przestrzeń do kreowania filmów z pełnym zaangażowaniem i spokojem niezbędnymi do rozwijania ambitnych projektów – mówi Jan Komasa.

Jak podało Aurum Film, w obliczu zmian rynkowych – od rozwoju platform streamingowych po ewoluujące przyzwyczajenia widzów – kluczowe staje się inwestowanie w kreatywność i oryginalne pomysły, zarówno na poziomie treści, jak i formy. Nowy model długofalowego partnerstwa z reżyserem „priorytetowo traktuje rozwój twórcy i jego wizji, kładąc fundamenty pod wartościowe i angażujące filmowe opowieści”.

– Nieustannie przyglądamy się zmianom w rozwoju kinematografii w Polsce i na świecie. Uważamy, że jesteśmy w obliczu fundamentalnego przełomu, w którym z wielu względów myślenie o kinie sprzed czasów Covidu i rozwoju streamingu nie ma już sensu. Mając na uwadze zarówno tendencje festiwalowe, jak i preferencje widzów kinowych chcemy podejść do tematu kreatywnie, aby wciąż walczyć o oryginalne projekty ugruntowane w nowych realiach rynkowych. Sądzimy, że ewolucja myślenia o tworzeniu filmów jest nieuchronna, nie tylko na etapie produkcji, ale przede wszystkim na bardzo wczesnym etapie developmentu – mówi Leszek Bodzak, wspólnik firmy.

– Takie zmiany od jakiegoś czasu wdrażamy w sposobie wewnętrznej pracy nad projektami Aurum Film, a jednym z rezultatów jest nasza propozycja, na którą przystał Jan, z czego bardzo się cieszymy. Jest to model współpracy, w ramach którego większość filmów reżysera opierać się będzie o kreatywną wizję, jednocześnie wypełniając znamiona autorskiego kina gatunkowego i w tym kierunku chcemy podążać, rozwijając również projekty z innymi twórcami – dodaje.

Jan Komasa. Od kultowej „Sali samobójców” po nominowane do Oscara „Boże Ciało”

Jan Komasa to nagradzany reżyser i scenarzysta, którego dorobek obejmuje filmy fabularne, dokumentalne, seriale, reklamy i teledyski. Jest autorem wizjonerskiej „Sali samobójców". Film zdobył 18 nagród i 10 nominacji, a media okrzyknęły Komasę Odkryciem Roku 2011. W 2014 roku stworzył także dokument „Powstanie Warszawskie", pierwszą na świecie dramatyczną rekonstrukcję wojennych wydarzeń opartą na archiwaliach, oraz superprodukcję „Miasto 44", która zachwyciła rozmachem i przyniosła mu m.in. Paszport Polityki.

W 2019 roku premierę miał film „Boże Ciało" (podczas pracy nad tym filmem Komasa i ekipa Aurum Film spotkali się po raz pierwszy), który otrzymał 11 Polskich Nagród Filmowych Orzeł (rekord w historii tej nagrody) oraz 10 nagród na festiwalu filmowym w Gdyni. Produkcja odniosła także znaczny sukces międzynarodowy, premierując na Festiwalu w Wenecji i zdobywając nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. W 2020 roku premierę miała kontynuacja „Sali samobójców" – „Hejter", która zdobyła nagrodę dla Najlepszego Filmu Międzynarodowego na Tribeca Film Festival. Łącznie jego produkcje kinowe przyciągnęły ponad 5 milionów widzów. Jan Komasa jest członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

