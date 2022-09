„Taniec z Gwiazdami”. Pavlović zdradziła nazwiska faworytów

Każdy kolejny odcinek 13. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” budzi ogromne emocje. To niewątpliwie jedno z ulubionych show Polaków. O Kryształową Kulą walczy coraz mniej uczestników. W tym tygodniu z programem pożegnała się Agnieszka Litwin i Dominik Rudnicki-Sipajło.

W ostatnim odcinku jury ku zaskoczeniu widzów wyjątkowo nie zachwyciło się występem pierwszej jednopłciowej pary – Jacka Jelonka i Michała Danilczuka. Męski duet otrzymał 28 punktów, chociaż w zeszłym tygodniu zostali ocenieni na 40. Wyjątkowo dobrze został oceniony Wiesław Nowobilski, który jest ulubieńcem publiczności. Tym razem został także doceniony przez jury – otrzymał 38 punktów.

„Taniec z Gwiazdami”. Kto jest faworytem Iwony Pavlović?

W rozmowie z Plejadą Iwona Pavlović zdradziła, kto według niej wyróżnia się umiejętnościami na tle innych uczestników. Jurorka, która ocenia gwiazdy od pierwszej polskiej edycji „Tańca z Gwiazdami”, wskazała cztery pary: Jacka z Michałem, Natalię z Rafałem, Jamalę z Jackiem oraz Ilonę z Robertem. – To są takie cztery pary, które tanecznie się wyróżniają. Czy one będą w finale? Nie wiadomo, bo już nieraz historia nam pokazywała, że nawet ci, którzy byli na ostatnich miejscach, mogli być później w finale. Wszystko w dużej mierze zależy od SMS-ów – powiedziała.

Iwona Pavlović podkreśliła też, że ze względu na sympatię widzów Wiesław Nowobilski może dotrzeć w rywalizacji naprawdę daleko. – Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby on doszedł daleko. Może nie tańczy najlepiej technicznie, ale rzeczywiście ma w sobie coś ujmującego. Czasami to są takie rzeczy, których nie potrafimy do końca określić – podkreśliła.

„Taniec z Gwiazdami”. Kto walczy o Kryształową Kulę?

W 13. edycji Tańca z Gwiazdami pozostało jeszcze siedem par. O Kryształową Kulę i nagrodę pieniężną walczą: Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, Karolina Pisarek-Salla i Michał Bartkiewicz, Michał Mikołajczak i Julia Suryś, Jamala i Jacek Jeschke, Wiesław Nowobilski i Janja Lesar, Jacek Jelonek i Michał Danilczuk oraz Natalia Janoszek i Rafał Maserak. Z programu odpadli już: Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła, Krzysztof Rutkowski i Sylwia Madeńska, Maja Włoszczowska i Roman Osadczij oraz Agnieszka Litwin-Sobańska i Dominik Rudnicki-Sipajło.

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” jest emitowany na antenie Polsatu w każdy poniedziałek o godzinie 20.05.

