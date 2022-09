„Taniec z Gwiazdami”. Widzowie zażenowani występem Karoliny Pisarek

Karolina Pisarek kilka ostatnich dni spędziła na badaniach i w szpitalu. Modelka cierpiała na silny ból głowy, który uniemożliwiał jej funkcjonowanie. Jak podkreślała, nie działały nawet leki przeciwbólowe. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy gwiazda pojawi się w drugim odcinku 13. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Lekarze prowadzący celebrytkę zgodzili się na występ, a ona stanęła na wysokości zadania, żeby nie rezygnować z udziału w show.

Nie było jednak tajemnicą, że choreografia została mocno zmieniona. Przez problemy zdrowotne Pisarek pojawiła się tylko na jednym treningu. Zarówno prowadzący jak i jurorzy docenili, że modelka nie poddała się, ale Iwona Pavlović i Michał Malitowski surowo ocenili jej występ. Jak słusznie zauważyła „Czarna Mamba”, celebrytka nie zrobiła nawet jednego tanecznego kroku. Ruszała się głównie na kanapie, na której spędziła 3/4 występu. Później jej partner przeniósł ją do stolika, gdzie kontynuowała występ na siedząco.

Łącznie, para otrzymała 17 punktów, jednak celebrytka przyjęła to z ogromną pokorą i podkreśliła, że te wyższe oceny należą się Michałowi Bartkiewiczowi, który skoncentrował całą uwagę na swoich umiejętnościach.

Internauci miażdżą występ Karoliny Pisarek

Podobnego zdania byli internauci, którzy w mediach społecznościowych bardzo negatywnie ocenili popisy taneczne Karoliny Pisarek. Mimo że z programem pożegnał się kontrowersyjny Krzysztof Rutkowski, to pojawiały się głosy, że Pisarek powinna oddać mu swoje miejsce. „W końcu detektyw był od kogoś lepszy”; „Program taneczny, a tutaj taniec na siedząco. Byłam pewna, że ustąpi miejsca parze, która odpadła, ale jak widać nie”; „To wicie się na kanapie, gorzej niż Rutek” – czytamy.

Jednak poza nawiązywaniem w komentarzach do Krzysztofa Rutkowskiego fani sugerowali też, że gwiazda powinna zrezygnować z udziału w show dla swojego dobra i zdrowia. „Oj przykre to, bardzo przykre patrzeć jak można nisko zejść dla kasy. Żałosne. Powinna odejść jeśli zdrowie jej nie pozwala, a nie przesiedzieć piosenkę, porzucać głową na lewo i prawo i udawać, że coś zatańczyła. Brak słów”; „Mogłaby zrezygnować pod koniec odcinka, w końcu zdrowie najważniejsze”; „Hmmm, to rzucanie głową w tracie występu na pewno w obecnym stanie nie jest wskazane” – pisali internauci.

