Krzysztof Rutkowski w „Tańcu z Gwiazdami”. Jak mu poszło?

Ci, którzy spodziewali się ciągu dalszego medialnego konfliktu między Krzysztofem Rutkowskim a Iwoną Pavlović w „Tańcu z Gwiazdami”, mogli poczuć się rozczarowani. Rutkowski zatańczył z Sylwią Madeńską tango, które zostało całkiem dobrze przyjęte przez jurorów. Słynna „Czarna Mamba” była dziś wyjątkowo miła, a kontrowersyjny detektyw nie atakował jurorów i słuchał ich rad z pokorą. Pavlović pochwaliła nawet sam udział w programie i odwagę gwiazdora. Już podczas wypowiedzi obiecała więcej punktów niż tydzień temu i słowa dotrzymała. Rutkowski otrzymał od „Czarnej Mamy” dwa punkty, w zeszłym odcinku dała mu, jak sama podkreśliła, pierwszą w swojej historii jedynkę. Łącznie, para zdobyła 15 punktów.

Konflikt Pavlović vs. Rutkowskski – o co chodzi?

Przypomnijmy, że konflikt Krzysztofa Rutkowskiego i Iwony Pavlović rozpoczął się od niskiej oceny jurorki. Później najpopularniejszy polski detektyw zaczął sugerować, że „Czarna Mamba” ma związek z kontrowersyjnym Wojtkiem z Zanzibaru. W rozmowie z mediami Rutkowski nakreślił zaskakującą wizję, w której celebrytka może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. – Informacje, jakie posiada biuro Rutkowski, wskazują na to, że wiele osób powiązanych z innymi nielegalnymi interesami może być pociągniętych do odpowiedzialności karnej. Nasi ludzie wylatują do Tanzanii w najbliższych dniach. Jakie związki z nim miała Pavlović i jej mąż, to z pewnością zostanie wyjaśnione. Oby nie było tak, że zza stołu jurorskiego zostanie wywleczona przez funkcjonariuszy policji na wniosek tanzańskiego Interpolu w celu przeprowadzenia czynności procesowych na terenie Tanzanii przy jej udziale – groźnie podkreślił gwiazdor. Dodał też, że mąż Iwony Pavlović miał przyjmować pieniądze od poszukiwanego listem gończym mężczyzny.

