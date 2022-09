Amerykański „Mam talent”. Odpadł główny rywal Sary James

Lee Collinson, 21-letni Brytyjczyk, w amerykańskiej edycji „Mam talent” dotarł do półfinału. Program z jego udziałem został wyemitowany we wtorek. Jak jednogłośnie orzekło jury – wokalista dużo lepiej poradził sobie na etapie castingu, a ostatni występ był dość rozczarowujący. Collinson wykonał utwór „Flowers” Lauren Spencer-Smith, co nie spodobało się oceniającym występ, a szczególnie Simonowi Cowellowi. Łowca talentów uchodzi za najbardziej surowego jurora, jednak w czasie występu Sary James to właśnie on nacisnął złoty przycisk. „Golden buzzer” oznacza, że uczestnik awansuje prosto do półfinału, co też stało się w przypadku 14-letniej Polki.

Lee Collinson odpadł z półfinału amerykańskiego „Mam talent”

Temat Sary James pojawił się w wypowiedzi Simona Cowella. Juror postawił nastolatkę za wzór w kwestii wyboru repertuaru i skrytykował Lee Collinsona. – Na przesłuchaniach wypadłeś niesamowicie, bardzo lubię twój głos, ale ten występ mi się nie podobał. Rozumiem przywiązanie do piosenki, ale myślę, że to nie był odpowiedni wybór. To brzmiało, jakbyś czytał list, a masz przecież świetny głos. W zeszłym tygodniu, gdy Sara zaśpiewała „Rocket Mana”, to był dla mnie moment, ty natomiast przekombinowałeś z wyborem utworu. To nie ja podejmuję decyzję, ale uważam, że nie wypadłeś najlepiej – ostro ocenił Brytyjczyka.

Podobnego zdania był Howie Mandell. Aktor podkreślił, że wokalista nie do końca wykorzystał swój potencjał. – Zgadzam się z Simonem, masz odpowiednie narzędzia, wszyscy je słyszeliśmy podczas castingu i myślę, że to, co jest tu ważne, to wyróżnienie się, a ty wybrałeś piosenkę, która nie ma skali. Gdybym słuchał tego w radiu, zmieniłbym kanał, bo ty mnie nie zanudziłeś, ale piosenka już tak. Nie dokonałeś dobrego wyboru – powiedział. Lee Collinson, który był uznawany za największego rywala Sary James, odpadł z programu.

Sara James w wielkim finale amerykańskiego „Mam talent”

Półfinał z udziałem Sary James został wyemitowany w NBC w zeszłym tygodniu. Zanim nastolatka pojawiła się na scenie, widzowie mogli obejrzeć nagranie, w którym opowiedziała o swoich odczuciach o występie show. Podkreśliła, że w karierze wspiera ją mama, która jest w USA razem z Sarą. James zaśpiewała „Rocket Man” z repertuaru Eltona Johna. Jury było zachwycone jej wyborem i wykonaniem. 14-letnia Polka znalazła się w wielkim finale amerykańskiego „Mam talent”, który odbędzie się 13 września. Wyniki najprawdopodobniej poznamy dzień później.

