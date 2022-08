Tragedia podczas wakacji. Dziennikarz TVP jest w ciężkim stanie

Sprawę opisuje „Gazeta Wyborcza”, która rozmawiała z partnerką dziennikarza Zofią Popławską. Kobieta podała, że zaczęło się od niewinnego bólu głowy, a później Łukasz Owsiany stracił przytomność. Wezwała karetkę, która zjawiła się po 20 minutach.

Kilka godzin bez diagnozy

Ostatecznie dziennikarz na SOR koszalińskiego szpitala wojewódzkiego został przetransportowany śmigłowcem. Z relacji jego ukochanej wynika, że medycy zlekceważyli objawy wskazujące na udar mózgu i przez kilka godzin nie postawili właściwej diagnozy. Dopiero po trzech godzinach Owsianego zbadał neurolog i okazało się, że ma on udar mózgu. Przeszedł operację udrożnienia tętnic, a od tamtej pory, czyli od ponad tygodnia, jest w śpiączce.

Jak pomóc Łukaszowi Owsianemu?

Jego stan określany jest jako ciężki ale stabilny. Według bliskich dziennikarza, to błędy koszalińskich lekarzy doprowadziły do tragedii i zapowiadają skargę. Teraz jednak bliscy Łukasza Owsianego koncentrują się na ratowaniu mężczyzny. W sieci ruszyła zbiórka, która pomoże mu otrzymać wymagane leczenie. Dane do zbiórki znajdziecie na stronie zrzutka.pl, KLIKAJĄC W TEN LINK.

