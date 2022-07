Wiemy, kto zastąpi Edwarda Miszczaka w TVN!

Kiedy na początku czerwca okazało się, że Edward Miszczak rezygnuje z funkcji członka zarządu i dyrektora programowego TVN pracownicy do tej pory nie wiedzieli, kto go zastąpi. Teraz do sieci przedostały się nowe informacje na ten temat.

Pracownicy TVN zostali poinformowani o odejściu Edwarda Miszczaka w mailu, wystosowanym przez prezeskę Warner Bros. Discovery w Polsce Katarzyny Kieli. Dotychczasowy członek zarządu – jak wynika z wiadomości – decyzję o pożegnaniu się z firmą podjął sam. Edward Miszczak związanym z TVN był od 1997 roku. Już rok po rozpoczęciu współpracy ze stacją, został jej dyrektorem programowym. Prowadził takie programy jak „Ludzie w drodze”, „Urzekła mnie twoja historia”, „Cela nr” oraz „Cela”. W latach 2004-2009 oraz 2018-2020 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki akcyjnej TVN. Dołączył też do zarządu spółki TVN Grupa Discovery. Sam zainteresowany wystosował specjalne oświadczenie „25 lat w telewizji to cała epoka, a TVN było największą przygodą mojego zawodowego życia. Robiliśmy tu razem rzeczy, które wielu wydawały się niemożliwe, a nam wychodziły. TVN wyznaczał i wyznacza trendy. Zostawiam tu fantastyczny zespół, który towarzyszył mi w tej drodze” – stwierdził. Portalowi Wirtualne Media udało się jednak ustalić, że Miszczak nie przechodzi na emeryturę, a swoją karierę będzie kontynuował w Polsacie. Od stycznie ma zastąpić Ninę Terentiew. Przedstawiciele stacji na razie nie komentują medialnych doniesień. Kto zajmie stanowisko Edwarda Miszczaka? Teraz portal WP Gwiazdy ustalił, że funkcję po Edwardzie Miszczaku przejmie Lidia Kazen, która do tej pory piastowała podobne stanowisko w TTV. Na swoim koncie ma wylansowanie takich gwiazd jak Przemek Kossakowski czy Sylwia Bomba. Kobieta od roku była również dyrektor programową serwisu Player. Czytaj też:

Nie żyje były partner Sylwii Bomby. Jacek Ochman był ojcem córki celebrytki