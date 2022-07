Nie żyje były partner Sylwii Bomby. Jacek Ochman był ojcem córki celebrytki

Sylwia Bomba to celebrytka znana głównie z programu TTV. Od lat jest uczestniczką „Gogglebox. Przed telewizorem”. Produkcja jest emitowana na antenie od 2014 roku i opiera się na podobnym brytyjskim formacie. Zasady show są bardzo proste. Grupy przyjaciół, pary lub rodziny zasiadają przed telewizorem i komentują fragmenty wybranych programów, filmów i seriali. „Gogglebox. Przed telewizorem” cieszy się ogromną popularnością wśród widzów stacji – do tej pory nakręcono już 12 sezonów i wylansowano kilka gwiazd, w tym Bombę.

Gwiazda bardzo chętnie dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego. W lipcu zeszłego roku poinformowała, że rozstała się z ojcem swojej trzyletniej córki Antoniny. Nie chciała roztrząsać tego publicznie i nie komentowała sprawy. Wiadomo było jedynie, że Jacek Ochaman miał ja wielokrotnie krzywdzić. „Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz do mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia” – pisała wówczas.

Były partner Sylwii Bomby nie żyje

W mediach pojawiły się też doniesienia, że mężczyzna mimo płacenia alimentów przestał utrzymywać kontakty z dzieckiem. Zgodnie z ustaleniami Pudelka Ochman pracował w PZPN od 2015 roku do 2021. Wcześniej pełnił funkcję prezesa Znicza Pruszków. Portal podaje, że mężczyzna zmarł we wtorek 26 lipca. Przyczyną prawdopodobnie było przedawkowanie alkoholu.

– Zmarł wczoraj o 19:00. Przyczyną śmierci był najpewniej alkohol. Walczył z alkoholizmem od wielu lat. W trakcie trwania związku Sylwia wielokrotnie próbowała go wyciągać z nałogu. Wysyłała go na odwyki. Niestety od trzech miesięcy Jacek nie miał już żadnego kontaktu z córką – podał anonimowy informator.

