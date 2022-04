Jest nowa, świetna funkcja na Netflix. Podpowiadamy, gdzie ją znajdziecie

Na czym polega nowa opcja Netfliksa? Teraz, najeżdżając na okładkę danego tytułu – obojętnie czy jest to film, serial czy program – kiedy nakierujemy kursor na ikonkę kciuka, pokazują nam sie trzy przyciski: kciuk w dół („to nie dla mnie”), kciuk w górę („podoba mi się”) i nowość – podwójny kciuk w górę („uwielbiam to”).

W czym przydaje się nowa funkcja na Netflix?

Christine Doig-Cardet, zajmująca się w Netfliksie innowacyjną stroną serwisu, przekazała, że zapotrzebowanie na nową opcję zostało ujawnione podczas testów szeregu nowych reakcji, które pozwoliłyby rozszerzyć obecny do tej pory system rekomendacji i ocen naszych ulubionych treści. – Celem jest ograniczenie przewijania – teraz programy, seriale i filmy, które uwielbiasz znajdziesz na samej górze, a ostatecznie, w niedalekiej przyszłości, pojawią się jeszcze dodatkowe ulepszenia, które będą powiązane z nową funkcją – podkreśliła, dodając, że użytkownicy zgłaszali, że istnieją duże różnice między tym, co lubią, a tym, co naprawdę uwielbiają. – Umożliwiliśmy większą kontrolę nad tym, co widzą odbiorcy – wyjaśniła.

Nowa funkcja jest już dostępna na wszystkich urządzeniach – od telewizorów po urządzenia mobilne.

