Stanowski chce pokazać, jak buduje swój własny dom. 220 zgłoszeń w dobę

Założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski to postać równie dobrze znana, co kontrowersyjna. Ma równie wielu fanów, co przeciwników, ale jednego odmówić mu nie można. Co pewien czas wpada na ciekawe pomysły, które później okazują się żyłą złota. Albo przynajmniej „lajków”, choć to na jedno wychodzi.

Stanowski buduje dom. Pokaże to w Kanale Zero

Tym razem popularny dziennikarz i biznesmen wymyślił, że pokaże widzom, jak od podstaw buduje swój nowy dom. Poinformował o tym we wpisie na X w środę 13 maja. – Będę budował dom i uważam, że można z tego zrobić wieloodcinkowy format, w trakcie którego będę mógł zajrzeć tam, gdzie nigdy nie zaglądałem. Przejść przez cały ten proces nie tylko jako zwykły klient – wyjaśniał swój pomysł.

Według zapowiedzi, cykl ma liczyć od 12 do około 15 odcinków. – Krok po kroku będę pokazywał kolejne etapy, ale każdy etap to będą też wizyty w różnych miejscach, fabrykach, pracowniach, będę pokazywał jakie dziś są rozwiązania na różne kieszenie i jak się to wszystko tworzy – mówił Stanowski.

– Na przykład nie miałem pojęcia, że jest w Polsce fabryka, gdzie roboty „drukują” gotowe ściany z żelbetu, nie miałem pojęcia jak zaawansowani jesteśmy w sterownikach i co dzisiaj można zautomatyzować, pokażę jak tworzy się szkło, albo czy dalej jesteśmy potęgą meblarską – a jeśli tak, to dlaczego – wyjaśniał.

Stanowski zaprosił przedsiębiorców do budowy domu. 227 zgłoszeń

– Rozpiszę więc sobie cały proces na segmenty, a potem stworzę coś w rodzaju poradnika/przewodnika/kompendium wiedzy – dodawał, by jak najbardziej przybliżyć widzom swoją wizję. Zwrócił się też do firm, które uważają, że „mają coś atrakcyjnego do pokazania”.

Odzew był naprawdę spory, bo w ciągu doby zgłosiło się aż 227 firm i usługodawców. – Musimy to wszystko spokojnie skatalogować, przeanalizować, rozplanować, co chwilę zajmie. Bardzo dziękuję za kontakt! – podsumował dziennikarz.

Czytaj też:

Burza po słowach Stanowskiego. Jachira nie pozostała dłużnaCzytaj też:

Stanowski podpadł policji. Służby od razu wzięły go na celownik