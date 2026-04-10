„EKSPEDYCJA XD” odpala zwiastun przed premierą. Pokręcony!

Na dwa tygodnie przed premierą twórcy „EKSPEDYCJI XD” odkrywają karty. Jest oficjalny zwiastun, są nowe zdjęcia i – co najważniejsze – jest zapowiedź historii, która ma być jeszcze bardziej bezczelna, dynamiczna i pokręcona niż to, co widzowie znają z „EMIGRACJI XD”.

„EKSPEDYCJA XD” – spin-off, który idzie własną drogą

Nowa produkcja z uniwersum stworzonego przez Malcolma XD zadebiutuje 24 kwietnia w serwisie CANAL+. Serial liczy pięć odcinków, każdy trwający około 10–12 minut, co sugeruje tempo raczej bliższe internetowym opowieściom niż klasycznej telewizji.

Tym razem fabuła skupia się na relacji dwóch braci – Zbyszka i Wojtka, w których podwójnej roli zobaczymy Michała Czerneckiego. Ich wspólnym celem jest odzyskanie rodzinnego spadku, przejętego przed laty przez przebiegłą ciotkę. Problem polega na tym, że w tym świecie nic nie odbywa się legalnie ani spokojnie.

Co nas czeka po premierze? Kierowcy tirów, zemsta i „szkoła życia”

„EKSPEDYCJA XD” rozwija znany świat, ale dorzuca do niego zupełnie nowy kontekst – środowisko kierowców tirów. To rzeczywistość rządząca się własnymi zasadami, gdzie liczy się refleks, improwizacja i lojalność wobec ludzi z trasy.

Po stronie Zbyszka wraca sprawdzona ekipa: Mariusz Ferrari (Sławomir Pacek), Włodek (Mariusz Jakus) i Bogdan (Mariusz Ostrowski). To bohaterowie, dla których – jak łatwo się domyślić – nie istnieją rzeczy niemożliwe, a jedyną zasadą jest „nie dygotaj”.

Z kolei Wojtek buduje własne zaplecze. Do akcji wchodzą Szuki (Marcin Miodek) i Wano (Mikołaj Chroboczek), zajmujący się handlem kamperami, oraz jego partnerka Jola (Katarzyna Bujakiewicz). Każdy z nich wnosi do tej historii własne doświadczenia zdobyte w „szkole prawdziwego życia”.

Twórcy o serialu. „Zasługiwali na więcej czasu”

„Od kiedy Zbyszek i jego koledzy pojawili się na planie EMIGRACJI XD, wiedzieliśmy, że zasługują na więcej czasu na ekranie – a historia ciotki i oszukanych przez nią braci na godne zamknięcie. Cieszę się, że udało nam się do niego doprowadzić” – mówi Malcolm XD, scenarzysta serialu.

Reżyser Maciej Bochniak nie ukrywa, że projekt miał dla niego szczególne znaczenie: „Bardzo się cieszę, że mogłem zanurzyć się w nocny świat kierowców tirów i ich czarno-komediowej zemsty na ciotce, wykreowany przez Malcolma XD. Spotkanie z tym tekstem było dla mnie wielką twórczą radością, zwłaszcza ze względu na jego wyrazistą gatunkowość”.

Uniwersum XD rośnie w siłę

Za reżyserię odpowiada Maciej Bochniak, scenariusz wszystkich odcinków napisał Malcolm XD, a za zdjęcia odpowiada Mateusz Wichłacz. Producentkami są Ewa Karpiel z CANAL+ oraz Dorota Kośmicka z Jake Vision DGA Studio.

„EKSPEDYCJA XD” to kolejna odsłona rozwijanego świata, obok „EDUKACJI XD” i „EMIGRACJI XD”. I – jak zapowiadają twórcy – to wcale nie koniec, bo w planach jest już następny etap, czyli „ESKAPADA XD”. Premiera 24 kwietnia w CANAL+.

