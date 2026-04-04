8 seriali, które musisz obejrzeć jeżeli podobał ci się „Harry Hole” na Netflix

Serial o poszukiwaniu mordercy, stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, norweskiego pisarza Jo Nesbø, w dobę od premiery stał się najchętniej oglądanym na Netflix i od tamtej pory nie wypada z zestawienia.

Polacy zachwyceni nowym serialem Netfliksa. Pokochali tę postać na nowo

Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, którego do tej pory wielu ludzi na całym świecie znało jedynie z kultowej serii książek. Widzowie mieli więc ogromne oczekiwania i wszystko wskazuje na to, że produkcja im sprostała. Serial ma bardzo wysokie oceny, także wśród Polaków, którzy piszą w sieci komentarze typu: „Świetny. Doskonale trzyma w napięciu”; „Uwielbiam cała serię o Harrym Høle. Serial świetnie odwzorowuje postać detektywa”; „Klasyczne kino skandynawskie, rasowy kryminał”; „Nareszcie Harry Hole przekonująco, zmaterializował się w serialu, który w doskonały sposób oddaje klimat książek o nim”. Trudno się zatem dziwić, że wszyscy, którzy obejrzą serial, zapragną od razu zobaczyć coś w podobnym klimacie. I tutaj z pomocą przychodzi nasza lista.

8 seriali podobnych do „Harry Hole” na Netflix. Te też was pochłoną

„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę – jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Mindhunter”



Agenci FBI Holden Ford i Bill Tench niestrudzenie próbują przeniknąć mroczne zakamarki umysłów przestępców, którzy dopuścili się przerażających zbrodni. Wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych zabójców.



„Scarpetta”



Thriller, oparty na popularnej serii książek, śledzi losy Kay Scarpetty, głównej lekarki sądowej, która powraca do Wirginii i obejmuje swoje dawne stanowisko. Musi zmierzyć się ze skomplikowanymi relacjami, zarówno osobistymi, jak i zawodowymi – w tym z siostrą Dorothy, z którą łączą ją liczne urazy i tajemnice do odkrycia.



„Luther”



Pracujący w londyńskiej jednostce zajmującej się poważnymi przestępcami detektyw Luther jest ofiarnym policjantem, doskonałym śledczym i błyskotliwym geniuszem. Rozwiązywanie kryminalnych spraw jest jego obsesją dlatego bywa brutalny i niebezpieczny. Luther toczy psychologiczne pojedynki z przestępcami. Jego praca jest jak potyczka myśliwego ze zwierzyną, drapieżnika z ofiarą. Stawka staje się coraz wyższa i detektyw coraz bardziej osobiście się angażuje w sprawy. Jego samotnicze nawyki mogą doprowadzić go na skraj przepaści.



„W pułapce”



Akcja serialu rozgrywa się w małym islandzkim miasteczku Siglufjörður. Do brzegu przypływa prom z Danii, a w wodzie zostają znalezione zwłoki mężczyzny. Nadciąga potężna burza śnieżna, która za chwilę odetnie miasteczko od świata. Mieszkańcy miasteczka zdają sobie sprawę, że zostaną uwięzieni, a sprawca straszliwej zbrodni jest wśród nich.



„Upadek”



Realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę. Gdy pewnego dnia londyński wydział wysyła utalentowaną policjantkę do stolicy Irlandii Północnej, aby na miejscu schwytała okrutnego seryjnego mordercę Paula Spectora (Jamie Dornan), rozpoczyna się subtelna gra pomiędzy dwójką bohaterów stojących po przeciwległych stronach.



„Kasztanowy ludzik”



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia: na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin oraz jej nowy partner Mark Hess. Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą: zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung.



„Dochodzenie”



Serial opowiada historię morderstwa młodej dziewczyny i późniejszego śledztwa. Łączy w sobie trzy wątki - detektywów pracujących nad sprawą, rodziny pogrążonej w żałobie oraz podejrzanych. Ukazuje również polityków zamieszanych w tę sprawę. Jak się okazuje, tu nie ma żadnych przypadków: każdy ma jakiś sekret, a kiedy bohater myśli, że udało mu się ruszyć do przodu, jego przeszłość daje o sobie znać.

