Nowy paranoiczny thriller od Apple TV. Wszyscy czekali na niego z zapartym tchem

Apple TV prezentuje pierwsze kadry „Gwiezdnego Miasteczka” („Star City”) – porywającego serialu o wyścigu kosmicznym, od nagradzanych twórców „For All Mankind” – Bena Nediviego, Matta Wolperta i Ronalda D. Moore’a.

Spin-off rewelacyjnego serialu w pierwszych zdjęciach. Znamy datę premiery

Długo wyczekiwany dramat jest rozszerzeniem uniwersum „For All Mankind”. „Gwiezdne Miasteczko” to dynamiczny, paranoiczny thriller, który przenosi nas z powrotem do kluczowego momentu alternatywnej historii wyścigu kosmicznego, kiedy to Związek Radziecki jako pierwszy wysłał człowieka, który wylądował na Księżycu. Tym razem jednak historia zostanie opowiedziana zza Żelaznej Kurtyny, ukazując życie kosmonautów, inżynierów oraz oficerów wywiadu działających w radzieckim programie kosmicznym i ryzyko, jakie podejmowali, by popchnąć ludzkość naprzód.

W serialu występują Rhys Ifans („Ród Smoka”), Anna Maxwell Martin („Motherland”), Agnes O’Casey („Black Doves”), Alice Englert („Bad Behaviour”), Solly McLeod („Ród Smoka”), Adam Nagaitis („Chernobyl”), Ruby Ashbourne-Serkis („I, Jack Wright”), Josef Davies („Andor”) oraz Priya Kansara („Bridgerton”).

Serial „Gwiezdne Miasteczko” został stworzony przez Nediviego, Wolperta i Moore’a. Wolpert i Nedivi pełnią funkcję showrunnerów i producentów wykonawczych obok Moore’a i Maril Davis z Tall Ship Productions, a także Steve’a Ostera i Andrew Chamblissa. Serial został wyprodukowany dla Apple TV przez Sony Pictures Television.

Emocjonujący, ośmioodcinkowy serial „Gwiezdne miasteczko” zadebiutuje na Apple TV dwoma odcinkami w piątek, 29 maja. Kolejne będą emitowane co piątek, aż do 10 lipca.

