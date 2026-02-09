Ten serial na faktach o amerykańskich magnatach przeraża publikę. Nie zapomnicie tych 10 odcinków

„Genialny serial – trafił w mój gust w każdym aspekcie, przerósł oczekiwania, zaimponował scenariuszem”; „Majstersztyk”; „Świetne kadry, historia na faktach, oryginalny montaż i do tego dobre aktorstwo i niezapomniany klimat południowych Włoch”; „Genialnie zarysowane postacie, aktorstwo na najwyższym poziomie, fabuła zaskakuje co pięć minut. Klimat można jeść srebrnymi sztućcami”; „Wizualny majstersztyk! Uczta dla oczu, uszu i serca. Realizacja godna przerażającej historii rodziny Gettych. Moja topka wśród seriali!”; „Piękny serial, bardzo dobrze zrealizowany, z fajnym soundtrackiem. Jeden z lepszych seriali jakie widziałem, niestety dotyczy rodziny obrzydliwego kapitalisty” – piszą o tym serialu widzowie. Tytuł z 2018 roku, liczący 10 odcinków, na Filwebie zyskał ocenę 7,5/10 od widzów i 7,4/10 od krytyków. Dlaczego warto go obejrzeć?

To jeden z najlepszych kryminałów na faktach od lat. 10 mocnych odcinków

Serial „Trust” wyreżyserował Danny Boyle, twórca głośnych „Slumdog. Milioner z ulicy”, „28 dni później” czy „Trainspotting”.

Historia zaczyna się w 1973 roku, kiedy zostaje porwany nastoletni John Paul Getty III (Harris Dickinson) – wnuk miliardera i dziedzic fortuny. Porywacze żądają za jego uwolnienie wielomilionowego okupu. Dziadek Paula, J. Paul Getty Sr. (Donald Sutherland), potentat naftowy i miliarder, jest zajęty. Spędza czas w rezydencji Tudorów na angielskiej wsi otoczony haremem kochanek.

Ojciec Paula, J. Paul Getty Jr. (Michael Esper) jest zagubiony, nie wie, jak odnaleźć się w sytuacji, nie chce nawet odbierać telefonów. Tylko matka Paula, Gail Getty (Hilary Swank) wydaje się być zaangażowana. Próbuje dotrzeć do porywaczy i negocjować z nimi. Niestety nie ma pieniędzy.

„Trust” przedstawia dramatyczną historię wnuka miliardera będącego w rękach porywaczy, którzy nie potrafią zrozumieć, dlaczego nikt nie chce odzyskać uprowadzonego. Rodzina Gettych ma pieniądze, władzę, ale nie jest wolna od problemów.

10 doskonałych odcinków serialu „Trust” obejrzycie teraz na platformie Disney+.

