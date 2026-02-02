Izabella Miko w „Tańcu z Gwiazdami”, w sieci burza. „Przecież ona jest tancerką!”

Nowa edycja „Tańca z Gwiazdami” jeszcze się nie rozpoczęła, a widzowie już prowadzą zażartą dyskusję o sprawiedliwości rywalizacji. Wszystko przez nazwiska, które znalazły się na liście uczestników.

„Taniec z Gwiazdami” jeszcze przed startem. Widzowie podzieleni

Twórcy programu ujawnili 12 par, które w najbliższej edycji zawalczą o Kryształową Kulę. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Piotr Kędzierski, Natsu, Mateusz Pawłowski, Magdalena Boczarska, Sebastian Fabijański czy Kacper „Jasper” Porębski. Największe emocje od początku wzbudził udział Emilii Komarnickiej. C

Choć znana jest przede wszystkim jako aktorka, jednak część widzów szybko przypomniała jej taneczne wykształcenie. Artystka ukończyła państwowe Studium Choreograficzne, a w przeszłości współpracowała teatralno-tanecznie ze Stefano Terrazzino, który w nadchodzącej edycji będzie jej partnerem na parkiecie. Dla części fanów programu to wystarczający argument, by mówić o przewadze już na starcie i podważać sens rywalizacji z osobami bez tanecznego doświadczenia.

Izabella Miko rozpętała burzę w sieci

Jeszcze większe poruszenie wywołało ogłoszenie udziału Izabelli Miko. W sieci często określana jest jako „polska aktorka i tancerka”. Miko uczyła się w szkole baletowej, a w wieku 15 lat wyjechała do Stanów Zjednoczonych na stypendium do prestiżowego American Ballet Association. Choć kontuzja przerwała jej baletowe plany, taniec na stałe wpisał się w jej zawodową drogę.

Artystka ma na koncie role w filmach tanecznych takich jak „W rytmie hip-hopu 2”, „Kochaj i tańcz”, „Wygrane marzenia” czy „Step Up: All In”, co dla wielu widzów stało się głównym punktem zapalnym.

„To już wiem, do kogo pójdzie Kryształowa Kula…”

Po ujawnieniu nazwiska Izabelli Miko media społecznościowe zalała fala komentarzy. Obok gratulacji pojawiło się sporo głosów krytycznych, wskazujących na jej wieloletnie doświadczenie taneczne. „To już wiem, do kogo pójdzie ta kryształowa kula”... — napisał z humorem Kacper „Jasper” Porębski, jeden z uczestników programu.

Internauci nie kryją jednak frustracji. „Przecież ona jest tancerką, ma doświadczenie, tańczy całe życie... Jak osoby, które zaczynają od zera, mają jej dorównać?” — pytała jedna z użytkowniczek Instagrama. Podobnych opinii pojawiło się znacznie więcej. „Nie jest to uczciwe”, „Słabym jest zapraszanie do programu osoby, po której wpisaniu nazwiska wyskakuje jako pierwsze: »polska aktorka i tancerka«”, „To po prostu nie fair dla innych uczestników kompletnie niezwiązanych z tańcem”, „Niech w następnej edycji tancerki z programu wystąpią jako gwiazdy”, „Choćby nie wiem, jak pięknie tańczyła, to nie oddam głosu na tę panią, bo tańczy od zawsze. To nie fair!”.

W komentarzach pojawia się także współczucie dla uczestników, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tańcem.

