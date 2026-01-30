Sekty na ekranie. Co oglądać po „Niebo. Rok w piekle”?

Historii takich jak ta pokazana w „Niebo. Rok w piekle” niestety nie brakuje. Choć wielu liderów sekt obiecuje duchowe przebudzenie, poczucie wspólnoty i „lepsze życie”, rzeczywistość bardzo często okazuje się brutalnym systemem kontroli, manipulacji i przemocy psychicznej – a nierzadko także fizycznej. Granica między wolnym wyborem a zniewoleniem bywa cienka, zwłaszcza gdy w grę wchodzą charyzmatyczni przywódcy, izolacja od świata i stopniowe podważanie tożsamości jednostki.

Netflix, HBO Max, Prime Video i inne serwisy dostępne w Polsce pełne są produkcji, które krok po kroku obnażają mechanizmy prania mózgu, pokazują dramatyczne relacje byłych członków sekt oraz analizują, dlaczego inteligentni, wrażliwi ludzie dają się uwikłać w tak destrukcyjne struktury. Jeśli więc po seansie „Niebo. Rok w piekle” czujesz niedosyt albo chcesz poznać więcej tego typu historii, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych takich seriali, dostępnych na streamingach w Polsce. Od głośnych dokumentów po mniej znane, ale równie poruszające seriale fabularyzowane – oto historie, które cię zainteresują.

Seriale podobne do „Niebo. Rok w piekle”. 15 rekomendacji

„Przysięga” (HBO Max) – dokument



Serial dokumentalny HBO przedstawiający historię organizacji NXIVM, której założyciel i kilku członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy.



„Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo” (Netflix) – dokument



W 2008 roku dramatyczny nalot na Yearning for Zion Ranch w Zachodnim Teksasie zwrócił uwagę całego świata. Funkcjonariusze organów ścigania odkryli przerażające dowody wykorzystywania seksualnego, fizycznego i psychicznego, a opieka społeczna zabrała ponad 400 dzieci. Wyreżyserowany przez laureatkę nagród Emmy i Peabody’ego Rachel Dretzin serial "Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo" ujawnia szokujące szczegóły dotyczące tajnej poligamicznej sekty — Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — i przedstawia historię jej lidera, samozwańczego proroka Warrena Jeffsa. Czteroczęściowy dokument zawiera niepublikowane wcześniej materiały archiwalne i wstrząsające wyznania odważnych kobiet i mężczyzn, którym udało się uciec. Od małżeństw z nieletnimi i niechcianych ciąż po opresyjny kult Warrena Jeffsa — to historia desperackiej walki z tyranią we współczesnej Ameryce.



„Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin” (HBO Max) – dokument



Serial dokumentalny przedstawiający kontrowersyjny kościół Remnant Fellowship i jego przywódczynię, guru dietetyki, Gwen Shamblin Larę. Po zdobyciu sławy Lara założyła kościół, który wkrótce został oskarżony o nadużycia w swoich praktykach.



„Miłość wygrała” (HBO Max) – dokument



Życie i śmierć Amy Carlson, samozwańczej duchowej wybawicielki, która w swoich internetowych manifestach obiecywała ucieczkę ze świata "3D".



„Bardzo dziki kraj” (Netflix) – dokument



Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli. Historia oparta na faktach.



„Wrota Niebios. Sekta nad sektami” (HBO Max) – dokument



Serial dokumentalny opowiadający historię kultu Heaven's Gate, który w 1997 roku zakończył się masowym samobójstwem w Kalifornii, związanym z przekonaniem o nadchodzącej kosmicznej misji i statku kosmicznym.



„Pod sztandarem nieba” (Disney+)



Detektyw Jeb Pyre, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley, odkrywa ukryte prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary.



„Unorthodox” (Netflix)



Dziewiętnastoletnia Żydówka Esty (Shira Haas) ucieka przed zaaranżowanym małżeństwem i ultraortodoksyjną społecznością zamieszkującą nowojorski Brooklyn. Wyjeżdża do Berlina, gdzie samotnie mieszka jej matka. Starając się prowadzić świeckie życie, zaczyna naukę w konserwatorium muzycznym. Jej mąż (Amit Rahav), dowiedziawszy się o ciąży żony, wraz z kuzynem jedzie do Niemiec, gdzie stara się ją odnaleźć.



„Paradise” (Disney+)



Agent Secret Service Xavier Collins (Sterling K. Brown) jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda (James Marsden), czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie. Teraźniejszość mieszkańców Paradise przeplata się z wydarzeniami z czasów urzędowania Bradforda w Białym Domu, które rzucają światło na to, kim byli bohaterowie, zanim trafili do tej pozornej utopii. Rdzeniem opowieści okazuje się niejednoznaczna relacja Xaviera z prezydentem.



„Kalifat”



Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.



„Requiem” (Netflix)



Gdy matka Matildy popełnia samobójstwo, dziewczyna zaczyna kwestionować własną tożsamość. Szukając odpowiedzi, wyrusza do walijskiej wioski, w której 23 lata wcześniej zaginęło dziecko.



„Diabeł w Ohio” (Netflix)



Życie psychiatry zamienia się w chaos, kiedy staje się jasne, że próbując pomóc tajemniczej uciekinierce z sekty, naraziła swoją rodzinę na śmiertelne niebezpieczeństwo.



„Carnivàle” (HBO Max)



Rok 1934. Miasteczko Dustbowl. Pasmo katastrof jest znakiem bożego gniewu i zwiastunem Apokalipsy. Ostateczna bitwa rozegra się w sercu imperium, zwanego Ameryką. Wraz z objazdowym wesołym miasteczkiem przybywa tu uzdrowiciel Ben Hawkins.



„Nocna msza” (Netflix)



Serial opowiada on o małej społeczności zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę. Wraz z powrotem na nią pewnego okrytego hańbą młodego mężczyzny (Zach Gilford) i przybyciem charyzmatycznego księdza (Hamish Linklater) linie podziałów między jej członkami stają się jeszcze głębsze. Pojawienie się na wyspie Crockett ojca Paula zbiega się w czasie z niewyjaśnionymi i z pozoru cudownymi zdarzeniami, które na nowo wzbudzają w ludziach religijny żar. Czy za te cuda nie przyjdzie jednak w końcu zapłacić?



„Demon w rodzinie: Sprawa Ruby Franke” (Disney+)



Kiedy w sierpniu 2023 roku popularna vlogerka Ruby Franke zostaje aresztowana za znęcanie się nad dziećmi, sprawa ta szybko staje się to jednym z najgłośniejszych tematów w Ameryce. Przez lata kanał Franke w serwisie YouTube dokumentował zdrowe i szczęśliwe życie rodzinne, w szczytowym momencie zyskując niemal trzy miliony subskrybentów. Tylko że takie rodziny rzadko są tym, za co starają się uchodzić.Czytaj też:

