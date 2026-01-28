QUIZ. Rozpoznaj wieczorynkę! Tylko 10 obrazków!

Czy pamiętasz ten moment, gdy po kolacji gasło światło, a w telewizorze zaczynała się wieczorynka? To właśnie wtedy na ekranie pojawiali się bohaterowie, którzy przez lata towarzyszyli całym pokoleniom dzieci. Miś z klapniętym uszkiem czy rezolutny chłopiec z pieskiem – każdy z nas ma swoją ulubioną bajkę na dobranoc.

Ten quiz to sentymentalna podróż do czasów beztroski, kakao przed snem i melodii, które do dziś potrafią wywołać uśmiech. Sprawdź, jak dobra jest twoja pamięć i czy po jednym obrazku potrafisz rozpoznać kultową wieczorynkę. Uwaga – niektóre kadry mogą być podchwytliwe!

Wyzwanie dla asów: 15 kadrów z wieczorynek! Rozpoznajesz je?