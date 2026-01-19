Wyzwanie dla asów: 15 kadrów z wieczorynek! Rozpoznajesz je?
Seriale

Wyzwanie dla asów: 15 kadrów z wieczorynek! Rozpoznajesz je?

„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
Przygotowaliśmy zestawienie 15 kultowych kadrów z wieczorynek – sprawdź, ile z nich rozpoznasz i czy twoje ulubione tytuły znalazły się w zestawieniu!

Przygotowaliśmy dla ciebie 15 obrazków – niektóre łatwe, niektóre… zdecydowanie trudniejsze. Sprawdź swoją pamięć i spostrzegawczość, a przy okazji przypomnij sobie te wyjątkowe wieczorynki!

15 kadrów z wieczorynek! Rozpoznajesz je?

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Piesek Leszek
  • Reksio

