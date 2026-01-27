Ulubieniec polskiej publiczności dołącza do głośnego serialu od twórcy „Rozdzielenia”

Serial „The Off Weeks” to ośmioodcinkowa seria limitowana, w której wystąpią zdobywczyni Oscara Jessica Chastain („Specjalistka”) oraz zdobywca Emmy Ben Stiller ("Rozdzielenie”). Apple TV ogłosił dziś, że Richard Gere („Lęk pierwotny”, „Pretty Woman”, „The Agency: Central Intelligence”, „Mój przyjaciel Hachiko”, „Uciekająca panna młoda”, „Chicago”) dołącza do obsady wyczekiwanej produkcji.

Za reżyserię odpowiada Michael Showalter („The Idea of You””,The Dropout”), a funkcję showrunnerki pełni Alissa Nutting („Made For Love”).

Nadchodzi nowy serial z gwiazdorską obsadą. Co wiemy o „The Off Weeks”?

W serialu „The Off Weeks” życie profesora pisarstwa Gusa Adlera (w tej roli Stiller) zostaje całkowicie wywrócone do góry nogami po bolesnym rozwodzie. Gus stara się odnaleźć równowagę w codziennym chaosie, który narasta wokół niego, próbując jednocześnie pogodzić swoje obowiązki zawodowe i rodzinne. Podczas tak zwanych „tygodni z dziećmi”, gdy sprawuje opiekę nad swoimi pociechami, desperacko stara się utrzymać porządek i normalność w życiu zarówno dzieci, jak i swoim własnym, choć często napotyka na liczne trudności i nieoczekiwane wyzwania.

Z kolei w okresie swoich „wolnych tygodni” Gus doświadcza czegoś zupełnie odmiennego — niespodziewanie zakochuje się w Stelli West (Chastain), tajemniczej i intrygującej kobiecie, której pojawienie się w jego życiu wywraca wszystko do góry nogami. Relacja z Stellą prowadzi do serii komplikacji, stawiając jego obowiązki wobec dzieci oraz własne ambicje osobiste i zawodowe na bezpośrednim kursie kolizyjnym. Gus musi teraz dokonać trudnych wyborów, starając się pogodzić uczucia, odpowiedzialność i własne pragnienia w świecie, który zdaje się wymykać spod kontroli. Richard Gere, który wcieli się w postać Jonathana, wprowadzi do historii dodatkową warstwę napięcia i emocji.

Projekt stanowi kolejną współpracę Bena Stillera z Apple TV+ po licznie nagradzanym serialu „Rozdzielenie” oraz nadchodzącym filmie dokumentalnym”Stiller & Meara: Nothing is Lost”. Jessica Chastain wkrótce pojawi się w thrillerze Apple Original „Specjalistka”, w którym gra rolę główną oraz pełni funkcję producentki wykonawczej.

