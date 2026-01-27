Kultowy serial wraca po 33 latach! Polacy go kochali

„Strażnik Teksasu” znów pojawi się na ekranach, a wraz z nim Chuck Norris w roli, która uczyniła go ikoną popkultury.

Chuck Norris i narodziny telewizyjnej legendy

Powrót „Strażnika Teksasu” to sentymentalna podróż do świata prostych zasad, bezkompromisowej sprawiedliwości i widowiskowych starć. Cordell Walker, w którego wcielił się Chuck Norris, stał się symbolem dobra zawsze zwyciężającego zło. To właśnie dzięki tej roli aktorowi zaczęto przypisywać niemal nadludzkie zdolności, które z czasem przerodziły się w internetowy fenomen.

Norris nie tylko zagrał główną postać, ale również wywarł realny wpływ na charakter serialu. To jego głos słychać w utworze „The Eyes of the Ranger”, który otwiera każdy odcinek. Charakterystyczna czołówka i charyzmatyczny bohater sprawiły, że „Strażnik Teksasu” na trwałe zapisał się w historii telewizji.

Sensacyjny hit lat 90. i 203 odcinki pełne akcji

Serial był realizowany w latach 1993–2001 i doczekał się 203 odcinków. Opowiada historię elitarnego członka formacji Texas Rangers, który bez wahania staje do walki z przestępczością. Walker jest odważny, bezkompromisowy i zawsze gotowy stanąć po stronie słabszych, nawet jeśli oznacza to łamanie schematów.

U jego boku pojawiają się wierni sojusznicy. Jimmy Trivette, grany przez Clarence’a Gilyarda Jr., wspiera Walkera w najbardziej niebezpiecznych akcjach. Ważną rolę odgrywa także prokurator Alex Cahill Walker, w którą wciela się Sheree J. Wilson, oraz C.D. Parker, emerytowany policjant prowadzący bar, grany przez Noble’a Willinghama.

Od serialu do internetowego fenomenu

Choć „Strażnik Teksasu” cieszył się popularnością już w latach 90., prawdziwy globalny rozgłos zyskał w połowie lat 2000. To wtedy internet zalała fala memów i dowcipów o Chucku Norrisie, jako człowieku zdolnym do rzeczy niemożliwych. Serial zyskał drugie życie, trafiając do nowej generacji widzów.

Dziś powrót produkcji to nie tylko sentyment, ale też okazja, by przypomnieć sobie klasyczne kino sensacyjne w telewizyjnym wydaniu. „Strażnik Teksasu” pozostaje symbolem epoki, w której bohater był jednoznacznie dobry, a sprawiedliwość zawsze triumfowała.

„Strażnik Teksasu” będzie emitowany w Zoom TV od 2 lutego, od poniedziałku do piątku, o godz. 19.00.

Czytaj też:

„Nikomu wcześniej nie czytałam tych pamiętników”. Doda zrobiła to terazCzytaj też:

Aż 50 nowości na Netflix w lutym. Mamy całą listę, którą warto zapamiętać