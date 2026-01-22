Nowość od serialowego mistrza już na Disney+. Supermodelki w obsadzie

Po dość chłodnym przyjęciu „Wszystko dozwolone” z Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts czy Sarah Paulson w obsadzie, Ryan Murphy przychodzi do nas z kolejną propozycją. Twórca takich kultowych tytułów, jak seria „Potwory” na Netflix, „Wybory Paytona Hobarta”, seria „American Crime Story”, „Ratched” czy „Hollywood”, tym razem zaangażował w projekt prawdziwe supermodelki. „The Beauty” to jedenastoodcinkowy thriller, który przenosi widzów w świat, w którym tajemniczy wirus obdarza ludzi ponadprzeciętną urodą, jednocześnie niosąc ze sobą śmiertelne zagrożenie.

Mistrz seriali powraca z nowością. Będziecie oglądać „The Beauty”?

Makabryczna i tajemnicza śmierć supermodelek, wirus, który sprawia, że można stać się pięknym oraz dwójka detektywów, którzy starają się dość do sedna sprawy. Już od dzisiaj w Disney+ można oglądać pierwsze 3 odcinki thrillera „The Beauty”, najnowszego serialu Ryana Murphy’ego.

W serialu FX „The Beauty” mroczne oblicze świata wielkiej mody zmuszony wychodzi na jaw, gdy supermodelki giną w tajemniczych i makabrycznych okolicznościach. Agenci FBI, Cooper Madsen (Evan Peters) i Jordan Bennett (Rebecca Hall), ruszają do Paryża, by odkryć prawdę o tajemniczych przyczynach zgonów. Podczas śledztwa natrafiają na ślad wirusa przenoszonego drogą płciową, który przemienia zwykłych ludzi w uosobienie fizycznej perfekcji. Piękno, które ze sobą niesie, ma jednak równie przerażające konsekwencje. Odkrywając kolejne tajemnice, agenci narażają się właścicielowi Korporacji (Ashton Kutcher) – enigmatycznemu potentatowi technologicznemu, który stoi za opracowaniem cudownego leku o nazwie „The Beauty”. Agenci rozpoczynają wyścig z czasem i przemierzają Paryż, Wenecję, Rzym i Nowy Jork, by powstrzymać zagrożenie, które może odmienić przyszłość ludzkości.

W rolach głównych występują: Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher oraz Rebecca Hall. Na ekranie gościnnie pojawili się: Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jessica Alexander, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher i Vincent D’Onofrio.

Scenariusz serialu powstał we współpracy Ryana Murphy'ego oraz Matthew Hodgsona. Bazą do powstania serialu była seria komiksów autorstwa Hauna i Jasona A. Hurleya, który pełnił rolę konsultanta podczas tworzenia produkcji.

„The Beauty”, nowy serial FX od Ryana Murphy’ego, dostępny jest w całości od czwartku 22 stycznia na platformie w Disney+.

