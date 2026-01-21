Ten serial zostaje na dłużej. TVP szykuje dwa kolejne sezony

Powracający po latach serial nie tylko odzyskał miejsce w ramówce TVP2, ale zostaje z widzami na dłużej. Telewizja Polska, jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, szykuje kolejne sezony.

„Rodzinka.pl” wróciła po pięciu latach i… wygrała

Po pięcioletniej przerwie serial „Rodzinka.pl” ponownie zadebiutował na antenie TVP2 jesienią 2025 roku. W głównych rolach ponownie oglądamy Małgorzatę Kożuchowską i Tomasza Karolaka jako Natalię i Ludwika Boskich oraz ich serialowych synów, w których wcielają się Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Mateusz Pawłowski.

Widzowie zobaczyli 13 premierowych odcinków 17. sezonu, które jak podają Wirtualnemedia, przyciągały średnio 982 tys. widzów. Te wyniki nie pozostawiają złudzeń i musiały mieć wpływ na decyzję władz TVP. „Rodzinka.pl” znów znalazła swoich odbiorców i szybko stała się jedną z mocniejszych pozycji w sobotniej ramówce.

TVP planuje dwa kolejne sezony serialu

Jak ustalił portal, Telewizja Polska przygotowuje nie jeden, a dwa następne sezony produkcji. Chodzi o 19. i 20. serię „Rodzinki.pl”. Już pod koniec 2025 roku ruszyły przygotowania do kolejnego etapu realizacji.

W miniony piątek TVP ogłosiła postępowanie niepubliczne dotyczące „usługi sceno-technicznej zakładającej uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu wizualnego według koncepcji operatora obrazu z wykorzystaniem sprzętu własnego zleceniobiorcy (sprzęt kamerowy- DIT) z obsługą, transportem i ubezpieczeniem”. W dokumentach wprost wskazano, że dotyczy ono 19. i 20. sezonu serialu. Zaznaczono również, że zlecenie ma być realizowane w okresie od 5 lutego do 30 czerwca.

Kiedy widzowie zobaczą nowe odcinki „Rodzinki.pl”?

Najbliżej emisji jest 18. sezon serialu, który został już w całości nakręcony. TVP2 planuje pokazać go wiosną. Jesienią „Rodzinka.pl” emitowana była w soboty o godz. 20.00 i wszystko wskazuje na to, że stacja będzie chciała utrzymać sprawdzone pasmo.

