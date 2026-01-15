Wielki serialowy powrót. Thriller noir, na który czekali wszyscy

Serial „Szepty mroku”, którego producentami wykonawczymi są Robert Redford i George R.R. Martin, może pochwalić się wynikiem 100 proc. pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes dla każdego z trzech pierwszych sezonów. Twórcą opartego na kultowej serii książek „Leaphorn & Chee” autorstwa Tony'ego Hillermana serialu jest Graham Roland („Jack Ryan”, „The Returned”, „Almost Human”, „Fringe: Na granicy światów”).

Wrócił genialny thriller noir. Co w nowej odsłonie?

W liczącym osiem odcinków 4. sezonie „Szeptów mroku” trop zaginionej dziewczyny z plemienia Navajo wyprowadza Leaphorna (Zahn McClarnon), Chee (Kiowa Gordon) i Manuelito (Jessica Matten) z bezpiecznych ziem rezerwatu na ponure ulice Los Angeles lat 70. Policjanci muszą ścigać się z czasem, by uratować młodą ofiarę przed obsesyjnym mordercą powiązanym ze organizowaną przestępczością.

Zahn McClarnon („Syn”, „Westworld”, „Fargo”), wcielający się w postać porucznika Joe Leaphorna, w tym sezonie zadebiutuje również jako reżyser. Na ekranie ponownie zobaczymy także Kiowę Gordona („The Red Road”; „Roswell, w Nowym Meksyku”) jako Jima Chee, Jessikę Matten („Tribal”, „Ciężar prawdy”) jako Bernadette Manuelito oraz Deannę Allison („Oskarżeni”, „Edge of America”) jako Emmę Leaphorn.

Do obsady w najnowszym sezonie dołączą m.in. Franka Potente („Biegnij, Lola, biegnij”, „Tożsamość Bourne’a”) jako Irene Vaggan oraz Isabel DeRoy-Olson („Piękny taniec”) jako Billie Tsosie – stanowcza i zaradna nastolatka z plemienia Navajo, która marzy o wolności i kontakcie z przyjaciółmi poza murami szkoły z internatem. W serialu pojawi się też Chaske Spencer („Saga Zmierzch”, „Blindspot: Mapa zbrodni”) jako Sonny, nowy funkcjonariusz powiązany z grupą przestępczą z Los Angeles, który – raz urokiem, raz groźbą – wciąga świeżo przeniesionych z rezerwatów do miasta młodych rdzennych Amerykanów w życie poza prawem. Luke Barnett („The Crossing Over Express”) zagra agenta specjalnego FBI Toby’ego Shawa, przybywającego do Los Angeles, by wyjaśnić sprawę związaną z jednym z jego przyjaciół. Z kolei Titus Welliver („Bosch, Bosch: Dziedzictwo”, „Ricky”, „Synowie Van Helsinga”) wystąpi jako Dominic McNair – bezwzględny boss mafii kontrolujący siatkę przemytu narkotyków i kradzionych dóbr luksusowych. W tym sezonie powraca również A. Martinez („Longmire”, „Days of Our Lives”) jako pełniący obowiązki komendanta policji w Scarborough – Gordo Sena.

„Szepty mroku”, 4. sezon. Kiedy premiera serialu?

Długo wyczekiwany 4. sezon zadebiutuje w poniedziałek 16 lutego o 3:00 w nocy (emisja po angielsku) równolegle z amerykańską premierą, a powtórka odcinka zostanie wyemitowana tego samego dnia o 22:00 (emisja po polsku). Nowe odcinki będą emitowane co tydzień w poniedziałki o 3:00 i 22:00 na AMC.

