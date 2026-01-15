To zdjęcie dziś rozpaliło internet. O co chodzi?

„Platforma Prime Video tworzy serial oparty na niezwykle popularnej grze wideo PlayStation inspirowanej mitologią starożytną. Produkcja „God of War” otrzymała już zamówienie na dwa sezony. Obecnie serial jest na etapie castingu i preprodukcji, która ma miejsce w Vancouver.

„God of War” opowiada historię Kratosa i jego syna Atreusa, którzy wyruszają w podróż, by rozsypać prochy Faye – żony Kratosa i matki Atreusa. Podczas swoich przygód Kratos stara się nauczyć syna, jak być lepszym bogiem, a Atreus próbuje przekazać ojcu, jak być lepszym człowiekiem.

W czwartek 15 stycznia w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie, promujące serię. Fotografia, która jest masowo udostępniana w internecie, zdradziła przy okazji, że w Kratosa wcieli się Ryan Hurst. Aktor wcześniej zagrał postać Thora w grze God of War Ragnarök od PlayStation, wnosząc do roli Kratosa ugruntowaną znajomość franczyzy. Za swoją kreację został nominowany do nagrody BAFTA.

Już wiemy, że Frederick E.O. Toye („Shōgun”, „The Boys”, „Fallout”), laureat nagrody Emmy, wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki serialu. Ronald D. Moore pełni funkcję showrunnera, producenta wykonawczego oraz scenarzysty.

Kim jest Kratos?

Tytułowy bohater całej serii, Kratos jest Spartaninem z urodzenia i bogiem z natury. Wychowany w kulturze wojennej, doszedł do rangi dowódcy armii służącej ojczyźnie, aż pewnego dnia zawarł brzemienny w skutki pakt z Aresem, greckim bogiem wojny, oddając swoją duszę w zamian za zwycięstwo w bitwie. Na przestrzeni dziesięciu niezwykle popularnych gier Kratos pokonał śmiertelników, potwory i bogów. W trakcie tej drogi stał się ikoną popkultury, znaną ze stoickiej natury, niezrównanych umiejętności w walce oraz tragicznej przeszłości. W serialu God of War jego historia będzie ściśle podążać śladem dwóch ostatnich gier, koncentrując się na nowym wyzwaniu: relacji z jego 10-letnim synem Atreusem. Relacje między ojcem a synem zapoczątkowały zupełnie nowy rozdział w legendarnej serii i będą stanowić serce nowego serialu.

