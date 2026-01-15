Oto nowa Lara Croft! Aktorkę znamy dobrze z „Gry o tron”!

Serial od Prime Video, który obecnie jest w fazie produkcji, to adaptacja legendarnej serii gier. O planach stworzenia nowego „Tomb Raider” dowiedzieliśmy się w maju 2024 roku, a niedługo potem ogłoszono, że w projekcie weźmie udział brytyjska aktorka Sophie Turner. W archeolożkę i poszukiwaczkę przygód wcielały się wcześniej w dwóch filmach Angelina Jolie i Alicia Vikander.

Oprócz Turner w obsadzie nowego serialu pojawili się między innymi Martin Bobb-Semple, Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie i August Wittgenstein.

Rolę twórczyni, scenarzystki i producentki wykonawczej serialu „Tomb Raider” pełni Phoebe Waller-Bridge, uwielbiana aktorka, znana z „Fleabag” czy „Crashing”. Chad Hodge jest producentem wykonawczym i współprowadzącym showrunnerem, współpracując z Waller-Bridge. Jonathan van Tulleken pełni funkcję reżysera i producenta wykonawczego.

Dziś platforma Prime Video podzieliła się pierwszym zdjęciem Sophie Turner w roli Lary Croft:

Lara Croft jest ikoną. Skąd się wzięła?

Pierwsza gra wideo „Tomb Raider” ukazała się w 1996 roku, a jej bohaterka, Lara Croft, szybko stała się ikoną. Przedstawiana jest jako bystra, sprawna fizycznie archeolożka i nieustraszona poszukiwaczka przygód, przemierzająca świat w poszukiwaniu starożytnych, pełnych zagrożeń grobowców i ruin. Najnowsza gra z serii, „Shadow of the Tomb Raider”, miała premierę w 2018 roku, a wiele klasycznych tytułów zostało w tym czasie zremasterowanych. W planach są również dwie nowe gry: „Tomb Raider: Legacy of Atlantis” i „Tomb Raider: Catalyst”, które mają ukazać się odpowiednio w 2026 i 2027 roku.

