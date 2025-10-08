Brytyjski miniserial ukrytym diamentem HBO Max. 6 mocnych odcinków

„Szpieg wśród przyjaciół” to brytyjski miniserial oparty na bestsellerowej książce „New York Timesa” napisanej przez Bena Macintyre'a.

Zdrada w eleganckim wydaniu. Brytyjski miniserial na HBO Max, który zasługuje na więcej uwagi

Serial opowiada o prawdziwej historii Kima Philby’ego, jednego z najsłynniejszych podwójnych agentów XX wieku, oraz jego wieloletniego przyjaciela Nicholasa Elliotta – oficerów brytyjskiego wywiadu, których relacja rozpadła się w cieniu Zimnej Wojny. Gdy Philby zostaje zdemaskowany jako sowiecki szpieg, Elliott musi zmierzyć się nie tylko z politycznym skandalem, ale też z osobistym upokorzeniem. Widz wciągany jest w gęstą sieć manipulacji, gdzie każda rozmowa może być kłamstwem, a każdy gest – próbą kontroli.

Reżyser Nick Murphy i scenarzysta Alexander Cary („Tysiąc ciosów”, „Dzikość”) tworzą thriller, który nie potrzebuje pościgów ani wybuchów, by trzymać w napięciu. Siłę serialu budują dialogi, spojrzenia i milczenie – momenty, w których widz zaczyna kwestionować, komu naprawdę można ufać. Niezrównani Damian Lewis i Guy Pearce kreują postacie pełne sprzeczności – charyzmatyczne, błyskotliwe, ale emocjonalnie okaleczone przez świat, w którym zdrada jest codziennością. W obsadzie pojawili się także Karel Roden, Adrian Edmondson, Anna Maxwell Martin, Stephen Kunken, Monika Gossmann czy Nicholas Rowe.

Dla miłośników inteligentnych thrillerów i historii opartych na faktach, „Szpieg wśród przyjaciół” to pozycja obowiązkowa. Wszystkie sześć odcinków serii znajdziecie na HBO Max.

