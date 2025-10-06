TVP przywraca Lucjana dzięki AI! Witold Pyrkosz „powrócił” do „M jak miłość”

Z okazji 25-lecia najpopularniejszego serialu w Polsce Telewizja Polska przygotowała wyjątkowy odcinek specjalny.

Lucjan Mostowiak znów przemówi w „M jak miłość”

Dzięki sztucznej inteligencji na ekranie ponownie zabrzmi głos niezapomnianego Witolda Pyrkosza, wcielającego się przez lata w Lucjana Mostowiaka – głowę rodu z Grabiny.

To hołd, jakiego jeszcze nie było. „Ciekawostką uroczystej rocznicy jest fakt, że Witold Pyrkosz — legendarny odtwórca roli Lucjana Mostowiaka — zostanie przywrócony na ekran dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji. To niezwykły hołd dla aktora, którego postać na zawsze pozostanie sercem rodziny z Grabiny” — podkreślają twórcy serialu.

Wzruszający list Lucka i powrót dawnych bohaterów

Akcja jubileuszowego odcinka rozgrywa się w Grabinie. Barbara Mostowiak, porządkując rodzinne pamiątki, natrafi na zagubiony list od zmarłego męża. Właśnie wtedy widzowie usłyszą głos Witolda Pyrkosza – odtworzony dzięki AI. Te słowa mają wzruszyć całą rodzinę i symbolicznie zamknąć pewien etap historii Mostowiaków.

„M jak miłość” od początku opierało się na duecie Teresy Lipowskiej i Witolda Pyrkosza. To oni stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych serialowych związków w historii polskiej telewizji. Śmierć aktora w 2017 roku była ogromnym ciosem dla fanów i całej ekipy produkcji, a jego postać odeszła z serialu kilka miesięcy później. Teraz, niemal dekadę po jego odejściu, Lucjan Mostowiak symbolicznie powróci.

W głównych wątkach jubileuszowego odcinka znajdzie się powrót Piotra Zduńskiego do rodzinnej Grabiny. Bohater przywiezie ze sobą nie tylko bliskich, ale i sekret skrywany od ćwierć wieku. Widzowie zobaczą też, jak Paweł i Franka wraz z synkiem rozpoczynają budowę wymarzonego domu, oczywiście nie bez problemów.

„M jak miłość” z Pyrkoszem. Gdzie i kiedy?

W odcinku wystąpią ulubieńcy widzów: Teresa Lipowska, Małgorzata Pieńkowska, Katarzyna Cichopek, Marcin i Rafał Mroczek, Małgorzata Rożniatowska, Krzysztof Tyniec czy Robert Moskwa. W specjalnym epizodzie zobaczymy też wiele dobrze znanych twarzy. W retrospekcjach pojawią się m.in. Joanna Koroniewska, Kacper Kuszewski, Dominika Ostałowska, Anna Mucha, Krystian Domagała, Agnieszka Perepeczko, Steffen Möller, Iga Krefft, Marcjanna Lelek i Gabriela Raczyńska.

Wyjątkowy, jubileuszowy odcinek serialu „M jak miłość” będzie można oglądać od poniedziałku, 6 października w serwisie TVP VOD.

