„Ród Guinnessów” od A do Z. Poznaj bohaterów nowego hitu Netfliksa

Dziedzictwo, pieniądze i wielkie ambicje – oto mieszanka, która napędza akcję nowego serialu „Ród Guinnessów”.

„Ród Guinnessów”: rodzinne imperium, tajemnice i walka o władzę

Historia rozpoczyna się w XIX-wiecznym Dublinie, gdy po śmierci Sir Benjamina Guinnessa jego dzieci muszą zmierzyć się z niespodziewanym testamentem. Ojciec zobowiązuje ich do wspólnego zarządzania browarem Guinnessa, co szybko prowadzi do konfliktów, zdrad i dramatów. Steven Knight, twórca „Peaky Blinders”, tchnął w ten projekt swoją charakterystyczną energię i atmosferę, opierając się na faktach, ale wypełniając luki odważną fikcją.

„Ród Guinnessów” nie jest wierną biografią, lecz fabularną interpretacją losów słynnej rodziny. Steven Knight przyznaje, że zbudował serial na fragmentarycznych źródłach. „Musiałem wziąć to, co rodzina mówiła i robiła – jej osiągnięcia i błędy – i wykorzystać to jako punkt wyjścia, aby spróbować wypełnić luki. Bo wydarzenia, które miały miejsce? Są naprawdę niezwykłe” – podsumowuje twórca.

Kim są członkowie „Rodu Guinnessa”?

Arthur Guinness – esteta rozdarty między Londynem a Dublinem

W rolę najstarszego z braci wcielił się Anthony Boyle. Arthur, wychowanek Eton, dorastał w Londynie i w pełni chłonął arystokratyczny styl życia. Uwielbia luksus i towarzystwo elit, przez co obowiązek związania się z browarem i powrót do Dublina traktuje jak więzienie. „W dniu pogrzebu ojca Arthur nie odczuwał zbyt wielu emocji. Jego rodzeństwo płacze, a on maskuje swój niepokój i gniew” – mówi Boyle, podkreślając, jak bardzo złożona jest to postać. Inspiracją dla bohatera był prawdziwy Arthur Guinness, syn Sir Benjamina.

Edward Guinness – ambitny najmłodszy brat

Louis Partridge wciela się w Edwarda, najmłodszego z rodzeństwa, który od lat zgłębia tajniki rodzinnego biznesu. W przeciwieństwie do Arthura czuje się w browarze jak w domu i marzy o tym, by poprowadzić go w nowoczesnym kierunku. „Edward jest bardzo zasadniczy. Podoba mi się, że naprawdę wie, co myśli” – mówi Partridge. Bohater jest pewny siebie jako przedsiębiorca, ale brakuje mu obycia w świecie elit. To rodzi napięcia między braćmi, gdy każdy z nich inaczej rozumie, jak powinna wyglądać przyszłość imperium Guinnessów.

Anne Plunket – siła moralna rodu

Emily Fairn gra Anne, najstarszą i jedyną siostrę w rodzinie. Wydana za mąż za arystokratę starszego o jedenaście lat, żyje w cieniu mężczyzn, ale to właśnie ona okazuje się mieć najtwardszy charakter. „Jest jedyną dziewczyną [w rodzinie], co jest trudne, ponieważ w XIX wieku kobiety miały bardzo małą władzę” – mówi aktorka. Anne zmaga się z nieszczęśliwym małżeństwem, ale z czasem odkrywa swoją misję – wykorzystanie rodzinnego majątku do działań społecznych. Choć delikatna fizycznie, łączy w sobie wrażliwość i dziką, buntowniczą naturę.

Benjamin Guinness – czarna owca z romantyczną duszą

Fionn O’Shea wciela się w Bena, który przez ojca i rodzeństwo został odrzucony jako niezdolny do prowadzenia interesów. Uzależnienia i hazard czynią z niego outsidera, jednak pod maską „czarnej owcy” kryje się wrażliwa osobowość. „Nigdy tak naprawdę nie dano mu szansy, by stać się kimś w rodzinie. Czuje się jak duch we własnym domu – ignorowany, pomijany” – podkreśla O’Shea. Jego postać, inspirowana prawdziwym Benjaminem Guinnessem, pokazuje dramat człowieka, który wciąż szuka swojego miejsca w świecie.

