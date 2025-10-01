Bukmacherzy nie mają wątpliwości! To ona zgarnie Kryształową Kulę w „Tańcu z Gwiazdami”

Choć program dopiero się rozkręca, wskazali faworytkę, która według nich ma największe szanse na Kryształową Kulę i rekordową nagrodę.

Jubileusz „Tańca z Gwiazdami” pełen emocji

„Taniec z Gwiazdami” wrócił na antenę 14 września, rozpoczynając wyjątkową, jubileuszową edycję. Widzowie od pierwszych odcinków dostali solidną dawkę emocji. Program zdążył już pożegnać jedną z uczestniczek, projektantkę Ewę Minge, na dodatek w atmosferze lekkiego skandalu. Mocnym echem odbiły się też czułości na oczach widzów, jakich nie szczędzą sobie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Pomijając celebryckie dramy, gra toczy się jednak o naprawdę poważną stawkę.

W jubileuszowym sezonie stawka jest szczególnie wysoka. Zwycięzca, oprócz prestiżowej Kryształowej Kuli, zgarnie 200 tys. zł – dwa razy więcej niż w poprzednich latach. Profesjonalny tancerz lub tancerka, towarzyszący gwieździe na parkiecie, otrzyma z kolei 100 tys. zł, również dwa razy więcej, niż do tej pory.

Bukmacherzy typują faworytkę

Choć do wielkiego finału zostało jeszcze kilka tygodni, bukmacherzy już wskazali swoją faworytkę. Największe szanse na zwycięstwo ma ich zdaniem Wiktoria Gorodecka, której kurs wynosi 3.00. Tuż za nią plasuje się Marcin Rogacewicz z kursem 4.00. Na trzeciej pozycji znalazły się ex aequo Maja Bohosiewicz i Katarzyna Zillmann z kursem 6.00.

Zdecydowanie gorzej wyglądają notowania pozostałych gwiazd. Barbara Bursztynowicz zamyka tabelę z kursem aż 200.00. Niewielkie szanse bukmacherzy dają też Tomaszowi Karolakowi (kurs 100.00). Nieco lepiej oceniane są występy Lanberry (kurs 20.00) i Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego (kurs 15.00).

Kto zgarnie Kryształową Kulę?

Choć notowania jasno wskazują faworytkę, „Taniec z Gwiazdami” wielokrotnie udowadniał, że losy uczestników potrafią diametralnie się zmieniać. Wiele będzie zależało nie tylko od umiejętności tanecznych, ale też sympatii widzów, którzy mają ogromny wpływ na wyniki. Jedno jest pewne – emocji w jubileuszowej edycji nie zabraknie.

