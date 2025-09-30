Piosenkarka ostro krytykuje ruchy Trumpa. Administracja zareagowała

Ariana Grande po raz kolejny znalazła się w centrum politycznego zamieszania. Gwiazda wystąpiła z ostrą krytyką polityki prezydenta USA Donalda Trumpa. Biały Dom zareagował, wydając niezwykłe oświadczenie.

Ariana Grande krytykuje politykę Donalda Trumpa

Ariana Grande od dawna angażuje się w politykę. Wspierała kandydatkę Demokratów Kamalę Harris podczas wyborów prezydenckich w 2024 roku. Wcześniej wystąpiła dla prezydenta Baracka Obamy i Pierwszej Damy Michelle Obamy podczas wydarzenia „In Performance at the White House: Women of Soul” w 2014 roku.

Tym razem gwiazda pop opublikowała na Instagramie relację krytykującą administrację Trumpa za naloty agentów ICE (Urząd Celno-Imigracyjny), retorykę transfobiczną i zagrożenia dla demokracji. Wpis, przygotowany przez aktywistę Matta Bernsteina kończył się pytaniem:

„Minęło 250 dni. Teraz gdy imigranci zostali brutalnie oderwani od rodzin, a społeczności zniszczone, teraz gdy osoby transpłciowe są obwiniane o praktycznie wszystko i żyją w strachu, teraz gdy wolność słowa stoi na krawędzi upadku dla nas wszystkich – czy twoje życie się poprawiło?”

Biały Dom reaguje. „Oszczędź sobie łez, Ariana”

Na odpowiedź nie musiała długo czekać. Zastępca sekretarza prasowego Białego Domu, Kush Desai, wystosował oświadczenie, w którym wykorzystał… tytuły piosenek Grande, m.in. „Save Your Tears”, „Just Like Magic” i „Get Well Soon”.

„Oszczędź sobie łez, Ariana. Bo działania prezydenta Trumpa zakończyły kryzys inflacyjny Joe Bidena i przynoszą biliony nowych inwestycji” – czytamy w oświadczeniu przekazanym magazynowi „Entertainment Weekly”. „Podpisał nawet jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki rozporządzenie wykonawcze, które utorowało drogę Federalnej Komisji Handlu (FTC) do rozprawienia się z Ticketmasterem za oszukiwanie fanów Ariany Grande na koncertach. Wracaj do zdrowia, Ariana!” – dodał Desai.

W komunikacie odniesiono się do niedawnego pozwu FTC przeciwko Live Nation i Ticketmaster, w którym zarzucono firmom wprowadzanie konsumentów w błąd w sprawie cen biletów odsprzedażowych. Pozew został złożony miesiąc po tym, jak Ticketmaster pozwał Key Investment Group i powiązane spółki za nielegalne praktyki przy odsprzedaży biletów na trasy koncertowe, w tym popularną trasę Taylor Swift „Eras”.

