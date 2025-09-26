Netflix nie zwalnia tempa. Oficjalnie potwierdził kontynuację kultowej serii

„Wednesday” wraca, by znów straszyć i bawić! Netflix oficjalnie potwierdził, że uwielbiany serial z mroczną Wednesday Addams dostanie 3. sezon.

Netflix potwierdza nowy sezon „Wednesday”

Wieść o kontynuacji niespecjalnie zaskoczy fanów. Przy tak ogromnym sukcesie produkcji był to praktycznie pewniak. Pierwszy sezon do dziś pozostaje najchętniej oglądanym anglojęzycznym serialem w historii platformy. Showrunnerzy Alfred Gough i Miles Millar nie kryją radości. „Telewizja była — i zawsze będzie — sportem zespołowym. Miles i ja robimy to wystarczająco długo, aby wiedzieć, że takie programy nie pojawiają się codziennie. To taka alchemia pisania, reżyserii, aktorstwa, ekipy, streamera, studia i fanów. Jesteśmy wdzięczni i podekscytowani, że możemy kontynuować tę podróż i opowiadać te historie ze wszystkimi naszymi partnerami” – mówi Gough.

Mroczniejsze sekrety i szokujący finał

Drugi sezon „Wednesday” zabiera widzów w jeszcze ciemniejsze rejony, pełne nadprzyrodzonych zagadek i czarnego humoru. Historia sięgnie kosmicznych szczytów w dramatycznym finale. „Mam nadzieję, że fani będą bardzo zaskoczeni i usatysfakcjonowani finałem” – podkreśla Gough. Millar dodaje: „Odkrycia w odcinku 8. dostarczą dobrego punktu wyjścia, który skłoni widzów do zastanowienia się nad sezonem 3 i nad nową przygodą Wednesday”.

Więcej rodziny Addamsów w 3. sezonie

Twórcy zapowiadają, że kolejne odcinki posuną Wednesday dalej niż kiedykolwiek wcześniej. „Nasz cel w jest taki sam, jak zawsze: uczynić go najlepszym sezonem Wednesday, jaki tylko możemy. Chcemy nadal zgłębiać nasze postacie, jednocześnie rozwijając świat Nevermore i Wednesday” – zaznacza Gough. Millar dorzuca: „W sezonie 3 zobaczymy więcej członków rodziny Addamsów i poznamy więcej rodzinnych sekretów!”.

Na szczegóły fabuły i datę premiery trzeba jeszcze poczekać. Twórcy żartują, że mogliby coś zdradzić, „ale wtedy musieliby pochować rozmówcę w płytkim grobie”. Jedno jest pewne: nowa przygoda Wednesday Addams dopiero się rozkręca, a na razie widzowie mogą zanurzyć się w gotyckich korytarzach Nevermore, oglądając wszystkie osiem odcinków 2. sezonu dostępnych na Netflixie.

