Polski kryminał wylądował na Disney+. Wszystkie odcinki

To przełomowy moment dla polskich widzów. Na Disney+ zadebiutował pierwszy rodzimy serial platformy. „Breslau”, z Tomaszem Schuchardtem w roli głównej, to ośmioodcinkowy thriller, którego akcja przenosi nas do Wrocławia 1936 roku.

Kryminalny „Breslau”

Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau (ówczesna nazwa Wrocławia) dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky (Tomasz Schuchardt). Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

W intrygę wciągnięta zostaje również żona Podolsky’ego, Lena. W śledztwie ważne role odgrywają także jego współpracownik Erwin Benke, przełożony Leopold Barens i psychoanalityczka dr Inga Eissmann. Presję na szybkie zamknięcie sprawy wywiera oficer SS Johan Holtza, mający w Breslau władzę absolutną.

Gwiazdorska obsada i rozmach produkcji

W „Breslau” obok Schuchardta występują m.in. Sandra Drzymalska, Agata Kulesza, Ireneusz Czop, Przemysław Bluszcz, Adam Bobik i Karolina Gruszka. Serial wyreżyserował Leszek Dawid, a scenariusz napisali Magdalena Żakowska i Bartosz Janiszewski. Zdjęcia realizowano głównie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a także w Warszawie i okolicach.

Produkcja robi wrażenie rozmachem. Na planie wykorzystano 4,2 tys. kostiumów, 40 zabytkowych samochodów z lat 30., a w samym Wrocławiu trzeba było usunąć aż 193 słupki staromiejskie, by odtworzyć klimat tamtych czasów. Serial powstał przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dodatkowo „Breslau” promuje klasyk Jana Kiepury „Blondynki, brunetki” w nowej aranżacji Natalii Przybysz i Igora Herbuta, przygotowanej w ramach współpracy Disney+ z trasą Męskie Granie.

Cały sezon, osiem odcinków po 45–50 minut, udostępniono w piątek 12 września na platformie Disney+.

