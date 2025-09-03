Ulubieniec Polaków powraca! Mocny zwiastun serialu

Piąty sezon głośnego serialu jest adaptacją powieści „London Rules”, pochodzącej z nagrodzonej CWA Gold Dagger Award serii książek Micka Herrona „Slough House”. „Kulawe konie” to mroczny, humorystyczny dramat szpiegowski, który śledzi losy zespołu brytyjskich agentów wywiadu, pracujących w niecieszącej się dobrą opinią filii MI5 zwanej „Slough House”. Oldman wciela się w Jacksona Lamba – genialnego, ale zrzędliwego przywódcę grupy, która nieustannie wikła się w zagadki świata szpiegów.

Jeden z najlepszych seriali ostatnich lat powraca. Mamy zwiastun!

W piątym sezonie „Kulawych koni” wszyscy zaczynają coś podejrzewać, gdy nerd Roddy Ho pojawia się z nową, olśniewającą dziewczyną. Gdy w mieście dochodzi do coraz bardziej dziwacznych wydarzeń, to właśnie Kulawe konie muszą przeanalizować fakty i połączyć kropki. W końcu Lamb dobrze wie, że w świecie szpiegów zawsze obowiązuje zasada – przede wszystkim „martw się o siebie”.

W obsadzie znaleźli się nominowana do Oscara Kristin Scott Thomas, nominowany do Emmy Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke i nominowany do Oscara Jonathan Pryce. W piątym sezonie gościnnie wystąpi również gwiazda „Teda Lasso”, Nick Mohammed.

Serial „Kulawe konie” został uznany za „bez wątpienia najlepszy serial szpiegowski w telewizji”, „epicki thriller szpiegowski”, „absolutnie genialny” i po prostu „niesamowicie dobry”. Pierwsze cztery sezony serialu otrzymały Certyfikat świeżości; dwa sezony otrzymały doskonałą ocenę 100% krytyków, a sezon czwarty został uznany za najlepszy serial 2024 r. w serwisie Rotten Tomatoes. Trzeci sezon, uznany na całym świecie, zdobył dziewięć nominacji do nagrody Primetime Emmy, wygrywając w kategorii „Wybitny scenariusz serialu dramatycznego”. Czwarty sezon niedawno otrzymał pięć nominacji do nagrody Primetime Emmy w różnych kategoriach, w tym „Wybitny serial dramatyczny” oraz „Wybitny aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym”. Zapowiedziano już szósty i siódmy sezon tej mrocznej, komediowej produkcji szpiegowskiej.

Piąty sezon „Kulawych koni” zadebiutuje pierwszym odcinkiem 24 września 2025 roku. Kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 29 października 2025 roku.

Czytaj też:

Najlepsze miniseriale na HBO Max. Idealne na jeden lub dwa wieczoryCzytaj też:

Polacy szturmują HBO Max. Wszystko przez te 10 tytułów