Polski serial od dziś z kolejnym odcinkiem na HBO Max. Widzowie już go pokochali

W HBO Max zadebiutował drugi odcinek serialu „Scheda”, nowego dramatu kryminalnego w reżyserii Anny Kazejak. Produkcja, która od pierwszej odsłony budzi ogromne emocje, jeszcze bardziej zagłębia się w mroczne sekrety rodziny Mrozów.

O czym jest „Scheda”, nowy kryminał HBO Max?

Po śmierci Jana Mroza (Jacek Koman), lokalnego bohatera, emerytowanego marynarza i bezwzględnego patriarchy, trójka jego dorosłych dzieci musi zmierzyć się nie tylko z nowym porządkiem, ale i ze sobą nawzajem. Hanka (Magdalena Popławska), Paweł (Grzegorz Damięcki) i Maciej (Bartosz Gelner) zostają uwikłani w skomplikowaną grę, w której pieniądze i wpływy są tylko częścią stawki. Wszystko to w hermetycznej atmosferze małego nadmorskiego miasteczka, gdzie każdy zna każdego, wszyscy dużo wiedzą, ale nikt nie mówi wszystkiego.

Obok głównych ról Magdaleny Popławskiej, Grzegorza Damięckiego, Jacka Komana i Bartosza Gelnera, w obsadzie drugoplanowej pojawiają się również Michalina Łabacz, Michalina Brzuska, Zuza Galewicz, Wojciech Zieliński, Karol Pocheć i Bartek Kotschedoff.

Co w 2. odcinku „Schedy”?

Na Helu pojawia się trop związany z najmłodszym z rodzeństwa, Maćkiem. Równocześnie w rodzinie narasta konflikt wokół testamentu Johnny’ego, który wstrząsnął całym miasteczkiem. Nadmorska społeczność żyje plotkami i podejrzeniami, a każde kolejne odkrycie prowadzi do pytań trudniejszych niż poprzednie. W tle toczą się prywatne dramaty bohaterów, a każde nowe odkrycie stawia ich przed trudnymi pytaniami o lojalność i granice zaufania. Czy rodzina przetrwa próbę, kiedy sekrety zaczynają ściągać ich na dno?

Cała seria liczy 7 odcinków. Kolejne debiutować będą w piątki na HBO Max.

Czytaj też:

Przed „Grą o Tron” był „Rzym”. Serial znów w czołówce HBO MaxCzytaj też:

2 hity na Netflix i 2 perełki na HBO Max. Dziś jest w czym wybierać